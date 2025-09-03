ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È¸¸¤Î47¹æ¡É¡Ö¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥óÄ¾¤È¤Ïw¡×¡¡Å¨ÃÏ¤É¤è¤á¤¯¡Ö10/30¡×¡¡3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀÌöÆ°
Å¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å100¹æ¤È¤Ê¤ë46¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï7-9¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£9²ó¤Ë¤âÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡È¸¸¤Î47¹æ¡É¤¬Å¨ÃÏ¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡6-9¤Î9²óÌµ»à°ìÎÝ¡£ÂçÃ«¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î3µåÌÜ¤ò¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯ÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬À¸´Ô¤·¡¢2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£MLB¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï395¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó120¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÂç¥ê¡¼¥°¤Î30µå¾ìÃæ10µå¾ì¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥óÄ¾¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤È¤Ïw¡×¡ÖµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë