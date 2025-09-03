「土壇場での拒否に激怒」リバプール移籍が寸前で破談の鎌田同僚DF、クラブに憤慨→主将辞任の意向と英紙報道「大きな衝撃を与えた」
イングランドの移籍市場最終日にまさかの事態が発生した。
鎌田大地がプレーするクリスタル・パレスのイングランド代表DFマーク・ゲイのリバプール移籍で両クラブが合意し、メディカルチェックも完了したが、契約寸前で破談となったのだ。
英紙『Mirror』などによれば、ゲイの後釜として獲得を狙っていたブライトンのDFフリオ・イゴールがウェストハムに移籍を選択したため、パレスが土壇場で了承しなかったという。
ただ、ゲイの怒りは収まらないようだ。同紙は、「リバプール移籍が破談になった後、激怒したマーク・ゲイはクリスタル・パレスのキャプテンを辞任する可能性がある」と報じている。
「この混乱した状況は、様々な憶測が飛び交う中、グラスナー監督からプロ意識を一貫して称賛されていたゲイに大きな衝撃を与えた。ガーディアン紙によると、ゲイは『非常に不満』であり、セントジョージズ・パークでイングランド代表に合流後、自身の立場を説明する声明を発表する可能性があるという」
記事は「25歳の彼はクラブのキャプテンを務めているが、移籍が土壇場で拒否されたことに激怒し、キャプテンの座を手放す覚悟を決めている。クラブとの現行契約は2026年６月までだが、延長の可能性は極めて低い。タイムズ紙によると、彼は今後いかなる形であれ、チームを縛り付けようとする試みには抵抗する意向だという」と続けた。
リバプールとの間で同意した移籍金は3500万ポンド（約70億円）。破談にしたパレスは、来夏にフリーでこのCBを手放すことになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
