「これほど強力なスカッドを持つアジアのクラブはない」市場価値の総額は２億ユーロ超え！ サウジ名門の豪華陣容に海外驚嘆「全盛期の選手を次々と獲得」
サウジアラビアの名門アル・ヒラルが現地９月２日、トルコの若手DFユスフ・アクチチェクと４年契約を結んだと発表した。
2006年生まれのアクチチェクは、トルコ国内のみならず欧州全体から注目されている19歳だ。世代別代表の常連で、名門フェネルバフチェのユースを経て、2023-24シーズンにトップチームデビューを果たす。昨季は準レギュラーとして20試合に出場した。
今夏のマーケットでも関心を集めていた俊英のアル・ヒラル加入は、国内外で小さくない反響を呼んだなか、韓国メディアも反応。『スポータルコリア』は、「欧州の複数の名門クラブからオファーが届いていたが、突然サウジ行きを選択した」とし、トルコの移籍市場に詳しいヤウズ・サブンジュオール氏らの情報として「移籍金は2200万ユーロ（約38億円）程度」と伝えている。
また同メディアは「これほど強力なスカッドを持つアジアのクラブは、かつてなかったのではないか」と驚嘆。次のように続ける。
「アル・ヒラルはアクチチェクを獲得し、隙のないチーム編成を完成させた。サッカー専門統計メディア『トランスファーマルクト』によれば、現在アル・ヒラルに所属する選手の市場価値の総額は、２億4623万ユーロ（約420億円）にのぼり、アジアのクラブで独走状態となっている」
さらに記事では、アル・ヒラルの移籍市場での方針が大きく変わった点にも言及。「サウジの国富ファンド（PIF）による大規模な支援が始まって以来、主に欧州の主要リーグで競争力を失った選手が多く移籍してきたが、近年はなお５大リーグで活躍できる全盛期の選手を次々と獲得している。今夏だけでもテオ・エルナンデス、ダルウィン・ヌニェスに続きアクチチェクを加え、チームは最高潮に達した」と報じている。
アル・ヒラルで指揮を執るのは、欧州での実績も十分なシモーネ・インザーギ監督。まさに豪華な陣容でアジアを席巻しようとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集
2006年生まれのアクチチェクは、トルコ国内のみならず欧州全体から注目されている19歳だ。世代別代表の常連で、名門フェネルバフチェのユースを経て、2023-24シーズンにトップチームデビューを果たす。昨季は準レギュラーとして20試合に出場した。
今夏のマーケットでも関心を集めていた俊英のアル・ヒラル加入は、国内外で小さくない反響を呼んだなか、韓国メディアも反応。『スポータルコリア』は、「欧州の複数の名門クラブからオファーが届いていたが、突然サウジ行きを選択した」とし、トルコの移籍市場に詳しいヤウズ・サブンジュオール氏らの情報として「移籍金は2200万ユーロ（約38億円）程度」と伝えている。
「アル・ヒラルはアクチチェクを獲得し、隙のないチーム編成を完成させた。サッカー専門統計メディア『トランスファーマルクト』によれば、現在アル・ヒラルに所属する選手の市場価値の総額は、２億4623万ユーロ（約420億円）にのぼり、アジアのクラブで独走状態となっている」
さらに記事では、アル・ヒラルの移籍市場での方針が大きく変わった点にも言及。「サウジの国富ファンド（PIF）による大規模な支援が始まって以来、主に欧州の主要リーグで競争力を失った選手が多く移籍してきたが、近年はなお５大リーグで活躍できる全盛期の選手を次々と獲得している。今夏だけでもテオ・エルナンデス、ダルウィン・ヌニェスに続きアクチチェクを加え、チームは最高潮に達した」と報じている。
アル・ヒラルで指揮を執るのは、欧州での実績も十分なシモーネ・インザーギ監督。まさに豪華な陣容でアジアを席巻しようとしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集