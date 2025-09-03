俳優の仁科克基（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。歯科衛生士でタレントの西原愛夏（29）と、昨年11月に誕生した長男とのスリーショットを披露した。

この日、誕生日を迎えた仁科は「43歳になりました！」と報告。「初めての家族3人で迎えた誕生日」とつづった。

「去年はまだチビはお腹の中に居たんだなぁーとか 思ってなんか感慨深いものがありました」としみじみ。「沢山のお祝いメッセージこの場をお借りして… 本当に有難うございました」と感謝した。

「43歳 健康に気をつけながらも ガンガンいきまーす！宜しくお願いします」と記した。

ハッシュタグで「#仁科克基」「#俳優」「#釣り」「#海」「#日本舞踊」「#岩井流」「#藤間流」「#ウルトラマンヒカリ」「#シマノ」「#YouTube」「#にしなまさきチャンネル」「#カジキ」「#カジキ釣り」「#抖音」「#剛樹」「#momoi」「#lsddesigns」「#パパ活」「#子育て」「#子供がいる生活」などと添えた。

仁科は、松方弘樹さん（享年74）と女優、仁科亜季子（72）の長男。西原は、映画「翔んで埼玉」などに出演している。2人は2022年12月に結婚を発表。昨年11月に第1子誕生を報告していた。