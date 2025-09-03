¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ËÂçÂÇ·â¡Ä»ÊÎáÅã¥í¥«¥¹¡¦¥è¥¯¥Ð¥¤¥Æ¥£¥¹¤¬¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È»Ä¤ê»î¹çÁ´µÙ
¡¡9·î2Æü¡£¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Î¥í¥«¥¹¡¦¥è¥¯¥Ð¥¤¥Æ¥£¥¹¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¡ÖFIBA¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2025¡×¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤òÁ´µÙ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎFC¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë24ºÐ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡¢2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Àï¤ÎÂè4¥¯¥©ー¥¿ー½øÈ×¤Ëº¸¥Ò¥¶¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æ±²Õ½ê¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¡ÊACL¡Ë¤ÈÈ¾·îÈÄ¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥è¥¯¥Ð¥¤¥Æ¥£¥¹¤ÏºÇÄã¤Ç¤â6¥«·î´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¸å¤Ï¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎÁÈ¿¥¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ï81－78¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò²¼¤·¡¢4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥°¥ëー¥×B¤Ç2°Ì¤Î3¾¡1ÇÔ¡ÊÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ü35¡Ë¡£1»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë9·î6Æü¤«¤é¥é¥È¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°ìÈ¯¾¡Éé¤Î·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥è¥¯¥Ð¥¤¥Æ¥£¥¹¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ17.3ÆÀÅÀ8.5¥¢¥·¥¹¥È1.5¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë2.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò»Ä¤·¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨49.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨55.6¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÂç²ñ¥È¥Ã¥×¤Ë¥é¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥éー·ó¥×¥ìー¥áー¥«ー¤ò·ç¤¤¤¿ÉÛ¿Ø¤Ç¡¢¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥Áー¥à2°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ14.8ÆÀÅÀ¤Ë5.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò»Ä¤¹¥è¥Ê¥¹¡¦¥Ð¥é¥ó¥Á¥å¥Ê¥¹¡Ê¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥íÀï¤Ç21ÆÀÅÀ12¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥è¥¯¥Ð¥¤¥Æ¥£¥¹¡ª