ＡＩＡＩグループ<6557.T>が急反騰している。同社は２日の取引終了後、取得総数２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．０３％）、取得総額２億９１４０万円を上限とする立会外での自社株買いを発表しており、資本効率の向上につながると受け止めた買いが入ったようだ。



同社は３日、東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）において上限の２０万株を買い付けたと発表。取得総額は２億９１４０万円。



ＡＩＡＩグループは２日の取引終了後、株主優待制度の変更も開示した。３月末・９月末を基準日として、６００株以上（変更前は３００株以上）の保有期間が６カ月以上（同規定なし）の株主に合計年間６万円分（同３万円分）のデジタルギフトを贈呈する。同社株式への投資魅力を高め、株主の長期的な保有を促す狙い。来年３月末から適用する。今年９月末を基準日とする株主優待については、６００株以上を保有する株主に継続期間を問わず３万円分のデジタルギフトを贈る。



