熱狂のダンス・バトルにパワーアップ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2025年の秋のシーズナルイベント「ハロウィーン・イベント 2025」を開催！
昼のプログラム「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」では、大人気のポケモンたちが登場する『ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』が公演されます。
2025年は熱狂のダンス・バトルにパワーアップした、新しいエンターテイメントを紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」
開催期間：2025年9月4日（木）〜11月3日（月）日によって異なる
開催場所：グラマシーパーク
大人気のポケモンたちによるハロウィーン・パーティが、2025年は熱狂のダンス・バトルへとパワーアップ！
DJゲンガーとDJピカチュウが繰り広げる音楽にあわせて、ゴーストタイプのポケモンたちが続々と登場します。
さらに、ヒトモシやバケッチャといったポケモンが初登場し、ゲストをダンスバトルへと誘います。
ハードなロックスタイルと、ココロ踊るダンスナンバーという刺激的な2つのジャンルの楽曲プロデュースは、アーティストのDECO*27が担当しています。
登場キャラクター
DJゲンガー
パーティのメインDJのひとり。
クールなプレイで会場のボルテージを上げます。
DJピカチュウ
もうひとりのメインDJ。
対立するトレーナーたちにダンスバトルを提案する、ストーリーテラーとしての役割も☆
ムウマ
ショー序盤に登場するゴーストタイプのポケモンのひとり。
ジュペッタ、ミミッキュと共にダンスを披露します。
ジュペッタ
ハロウィーンらしいダークな雰囲気で会場を盛り上げるゴーストタイプのポケモン。
ミミッキュ
他のゴーストタイプのポケモンたちと共に、ショー序盤のダンスシーンで活躍します。
ブンブン
双子のポケモントレーナーのひとりで、Bass musicの使い手。
バンバンとどちらの曲をかけるかで対立します。
バンバン
もうひとりの双子のポケモントレーナーで、こちらはMetal music推し。
ショーケースバトルでブンブンと競い合います。
バケッチャ
2025年ショー初登場のポケモン。
ブンブンに呼び出され、ダンスバトルに参加します。
ヒトモシ
同じく2025年にショー初登場。
バンバンと共に、激しいメタルミュージックで会場を盛り上げます。
ショーの流れ
ショーはMCトビー・マクレル、DJゲンガー、DJピカチュウ、そしてダンサーによるオープニングナンバーでスタートします。
ゴーストタイプのポケモンの楽曲にのせて、ムウマ、ジュペッタ、ミミッキュが登場し、会場を盛り上げます。
そこへ双子のポケモントレーナー、ブンブンとバンバンが登場。
Bass musicを推すブンブンとMetal musicを推すバンバンが対立し、DJピカチュウの提案でショーケースバトルで勝敗を決めることになります。
ブンブンはバケッチャを、バンバンはヒトモシを呼び出し、3回戦にわたる楽しくも熾烈なショーケースバトルが繰り広げられます。
フィナーレでは、バトルの勝者ジャンルの曲が流れ、大団円を迎えます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」の紹介でした。
