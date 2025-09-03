熱狂のダンス・バトルにパワーアップ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2025年の秋のシーズナルイベント「ハロウィーン・イベント 2025」を開催！

昼のプログラム「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」では、大人気のポケモンたちが登場する『ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』が公演されます。

2025年は熱狂のダンス・バトルにパワーアップした、新しいエンターテイメントを紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」

開催期間：2025年9月4日（木）〜11月3日（月）日によって異なる

開催場所：グラマシーパーク

大人気のポケモンたちによるハロウィーン・パーティが、2025年は熱狂のダンス・バトルへとパワーアップ！

DJゲンガーとDJピカチュウが繰り広げる音楽にあわせて、ゴーストタイプのポケモンたちが続々と登場します。

さらに、ヒトモシやバケッチャといったポケモンが初登場し、ゲストをダンスバトルへと誘います。

ハードなロックスタイルと、ココロ踊るダンスナンバーという刺激的な2つのジャンルの楽曲プロデュースは、アーティストのDECO*27が担当しています。

登場キャラクター

DJゲンガー

パーティのメインDJのひとり。

クールなプレイで会場のボルテージを上げます。

DJピカチュウ

もうひとりのメインDJ。

対立するトレーナーたちにダンスバトルを提案する、ストーリーテラーとしての役割も☆

ムウマ

ショー序盤に登場するゴーストタイプのポケモンのひとり。

ジュペッタ、ミミッキュと共にダンスを披露します。

ジュペッタ

ハロウィーンらしいダークな雰囲気で会場を盛り上げるゴーストタイプのポケモン。

ミミッキュ

他のゴーストタイプのポケモンたちと共に、ショー序盤のダンスシーンで活躍します。

ブンブン

双子のポケモントレーナーのひとりで、Bass musicの使い手。

バンバンとどちらの曲をかけるかで対立します。

バンバン

もうひとりの双子のポケモントレーナーで、こちらはMetal music推し。

ショーケースバトルでブンブンと競い合います。

バケッチャ

2025年ショー初登場のポケモン。

ブンブンに呼び出され、ダンスバトルに参加します。

ヒトモシ

同じく2025年にショー初登場。

バンバンと共に、激しいメタルミュージックで会場を盛り上げます。

ショーの流れ

ショーはMCトビー・マクレル、DJゲンガー、DJピカチュウ、そしてダンサーによるオープニングナンバーでスタートします。

ゴーストタイプのポケモンの楽曲にのせて、ムウマ、ジュペッタ、ミミッキュが登場し、会場を盛り上げます。

そこへ双子のポケモントレーナー、ブンブンとバンバンが登場。

Bass musicを推すブンブンとMetal musicを推すバンバンが対立し、DJピカチュウの提案でショーケースバトルで勝敗を決めることになります。

ブンブンはバケッチャを、バンバンはヒトモシを呼び出し、3回戦にわたる楽しくも熾烈なショーケースバトルが繰り広げられます。

フィナーレでは、バトルの勝者ジャンルの曲が流れ、大団円を迎えます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」の紹介でした。

