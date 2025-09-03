イトーキが４日ぶり反発、子会社ダルトンがアスカテクノロジーから半導体製造装置事業を譲受

イトーキ<7972.T>が４日ぶりに反発している。この日、研究施設領域を主力事業とし半導体製造装置事業も展開する子会社ダルトンが、アスカテクノロジー（東京都瑞穂町）から半導体製造装置事業を譲受したと発表しており、好材料視されている。



ダルトンが１００％子会社ＡＤテクノロジーズを設立し、アスカテクノロジーの半導体製造装置に関する設計・製造・販売・保守事業を継承する。アスカテクノロジーの技術力とダルトンの経営資源を融合させることで技術力・供給能力の強化を図るほか、親会社であるイトーキの設備機器事業部門との連携により、保守・メンテナンス領域や製造領域での対応力を強化し、長期的な事業成長を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS