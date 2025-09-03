【オリコン】HANA「Blue Jeans」女性グループ史上初V7達成 BE:FIRST、Snow Man新曲が初登場TOP10【ストリーミング上位動向】
【TOP10動向】■HANAがV7 BE:FIRST新曲が僅差2位
【週間総再生数グラフ】ミセス独走 Snow Manが46ランクアップの急伸！
7人組ガールズグループ・HANAの2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数847.0万回／前週比9.2％減）が、25/9/8付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年8月25日〜31日）で初登場から7週連続で1位をキープした。18/12/24付からスタートした同ランキングで女性グループが7週連続1位を獲得するのは史上初で、歴代最長。累積再生数を8609.5万回に伸ばした。
HANAは今週も3曲同時TOP10入りを達成。4位（前週4位）のメジャーデビュー曲「ROSE」（週間再生数534.6万回／前週比9.2％減）は、初登場1位から22週連続でTOP5をキープ。累積再生数を1億7305.2万回に伸ばした。9位（前週9位）の「Burning Flower」（週間再生数364.6万回／前週比9.7％減）は累積再生数を6805.0万回とした。この3曲がTOP10をキープするなか、9月8日には早くも新曲「BAD LOVE」を配信リリースすることが決定しており、さらに注目度が高まっている。
今週付では、2曲が初登場TOP10入りを果たした。初登場2位はBE:FIRSTの新曲「Secret Garden」（8月25日配信開始）。週間再生数は1位の「Blue Jeans」と5.4万回の僅差で、841.6万回を記録した。同曲は、BE:FIRSTが所属するBMSGが主催するオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」のVSプロアーティスト審査課題曲。8月29日にYouTubeで公開されたオーディション本編で、参加者たちを前に圧倒的なパフォーマンスを披露したことで話題を集めた。同曲は、9月17日発売のCDシングル「空」、10月29日発売の初ベストアルバム『BE:ST』に収録予定。
初登場6位はSnow Manのデジタルシングル「カリスマックス」（8月25日配信開始／週間再生数514.1万回）。同ランキング6位は自己最高位となった。1990〜2000年代に一世を風靡した“パラパラ”に現代的なダンスやラップテイストを融合した同曲のミュージックビデオは、8月25日の公開から6日目に3000万再生を突破した。8月28日には、韓国Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演。同曲を英語バージョンで初披露したことでも大きな反響を呼んだ。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは初登場1位を獲得している。
Mrs. GREEN APPLEは4曲同時TOP10入り。3位（前週2位）の「ライラック」（週間再生数636.4万回／前週比11.4％減）は、同曲の持つ「連続TOP3入り」歴代最長記録を70週連続に更新。累積再生数を7億3124.0万回に伸ばした。
7位（前週3位）の最新曲「夏の影」（週間再生数496.1万回／前週比21.3％減）は初登場から3週連続TOP10キープで、累積再生数は2025.2万回に。8位（前週6位）の「クスシキ」（週間再生数413.5万回／前週比16.1％減）は21週連続TOP10をキープし、累積再生数は1億8337.4万回。10位（前週7位）の「青と夏」（週間再生数363.1万回／前週比17.1％減）は、自身最多の累積再生数を7億6670.1万回に伸ばした。
2週連続5位は、前週付で自身初のTOP5入りを果たしたアイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」（週間再生数514.5万回／前週比5.6％減）。テレビアニメ『ダンダダン』第2期のオープニングテーマとして自身が作詞作曲を手がけた同曲の累積再生数は3188.4万回となった。
■週間総再生数はBE:FIRSTが2倍、Snow Manが4倍の急伸
アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、不動の1位はMrs. GREEN APPLE。ランクイン数は31曲（前週比−2）とダントツで、週間総再生数は6753.3万回（前週比14.4％減）だった。
総再生数2位（前週2位）のback numberは週間総再生数2573.0万回（前週比6.4％減）、3位（前週3位）のHANAは同2309.5万回（前週比8.6％減）、4位（前週4位）のVaundyは同1652.8万回（前週比±0％）と続いた。5位（前週15位）にはBE:FIRSTが10ランクアップ。新曲「Secret Garden」が牽引し、週間総再生数は前週比2.2倍の1494.7万回となった。
12位（前週58位）には、Snow Manが46ランクアップの急上昇。新曲「カリスマックス」が牽引し、ランクイン曲すべての再生数が前週比増。週間総再生数は前週比約4倍の867.6万回に伸ばした。
【節目トピック】あいみょん「君はロックを聴かない」が4億回超え
あいみょんのメジャー3rdシングル「君はロックを聴かない」（2017年8月1日配信開始）の累積再生数が4億61.5万回に達した。あいみょんの累積再生数4億回突破作品は、「マリーゴールド」「裸の心」に続き、通算3作目となった。
■世界的ヒット、HUNTR/X「Golden」が初TOP20 超難関曲カバーラッシュで話題
Netflixで配信中のアニメーション映画『K-POPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の挿入歌で、同アニメに登場する3人組ガールズグループ「HUNTR/X」（ハントリックス）のメンバー、ルミ役のEJAE、ミラ役のAUDREY NUNA、ゾーイ役のREI AMIが歌う「Golden」（6月19日配信開始）が、週間312.4万回（前週比0.2％増）で19位（前週21位）となり、登場8週目で初のTOP20入りを果たした。
世界の音楽チャートを席巻している同曲は、アニメーションを使用した「Golden」のリリックビデオがYouTubeで2.7億再生を突破。超高音パートがある難関曲「Golden」を、K-POP第1世代を代表するガールズグループ・S.E.S.のパダをはじめ、MAMAMOOのソラ、NMIXXのリリーら歌唱力に定評のあるアーティストたちが続々とカバーにチャレンジしていることでも話題に。IVEのリーダー、ユジンのカバー動画は970万再生を突破している（9月2日時点）。
同曲の作詞・作曲を担当したのは、ルミ役でメインボーカルも担当しているEJAE。Red Velvet、aespa、TWICE、LE SSERAFIMら人気ガールズグループのヒット曲を手がけてきたことでも知られるシンガー・ソングライターが、世界的大ヒット曲を生み出した。
【週間総再生数グラフ】ミセス独走 Snow Manが46ランクアップの急伸！
7人組ガールズグループ・HANAの2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数847.0万回／前週比9.2％減）が、25/9/8付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年8月25日〜31日）で初登場から7週連続で1位をキープした。18/12/24付からスタートした同ランキングで女性グループが7週連続1位を獲得するのは史上初で、歴代最長。累積再生数を8609.5万回に伸ばした。
今週付では、2曲が初登場TOP10入りを果たした。初登場2位はBE:FIRSTの新曲「Secret Garden」（8月25日配信開始）。週間再生数は1位の「Blue Jeans」と5.4万回の僅差で、841.6万回を記録した。同曲は、BE:FIRSTが所属するBMSGが主催するオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」のVSプロアーティスト審査課題曲。8月29日にYouTubeで公開されたオーディション本編で、参加者たちを前に圧倒的なパフォーマンスを披露したことで話題を集めた。同曲は、9月17日発売のCDシングル「空」、10月29日発売の初ベストアルバム『BE:ST』に収録予定。
初登場6位はSnow Manのデジタルシングル「カリスマックス」（8月25日配信開始／週間再生数514.1万回）。同ランキング6位は自己最高位となった。1990〜2000年代に一世を風靡した“パラパラ”に現代的なダンスやラップテイストを融合した同曲のミュージックビデオは、8月25日の公開から6日目に3000万再生を突破した。8月28日には、韓国Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演。同曲を英語バージョンで初披露したことでも大きな反響を呼んだ。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは初登場1位を獲得している。
Mrs. GREEN APPLEは4曲同時TOP10入り。3位（前週2位）の「ライラック」（週間再生数636.4万回／前週比11.4％減）は、同曲の持つ「連続TOP3入り」歴代最長記録を70週連続に更新。累積再生数を7億3124.0万回に伸ばした。
7位（前週3位）の最新曲「夏の影」（週間再生数496.1万回／前週比21.3％減）は初登場から3週連続TOP10キープで、累積再生数は2025.2万回に。8位（前週6位）の「クスシキ」（週間再生数413.5万回／前週比16.1％減）は21週連続TOP10をキープし、累積再生数は1億8337.4万回。10位（前週7位）の「青と夏」（週間再生数363.1万回／前週比17.1％減）は、自身最多の累積再生数を7億6670.1万回に伸ばした。
2週連続5位は、前週付で自身初のTOP5入りを果たしたアイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」（週間再生数514.5万回／前週比5.6％減）。テレビアニメ『ダンダダン』第2期のオープニングテーマとして自身が作詞作曲を手がけた同曲の累積再生数は3188.4万回となった。
■週間総再生数はBE:FIRSTが2倍、Snow Manが4倍の急伸
アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、不動の1位はMrs. GREEN APPLE。ランクイン数は31曲（前週比−2）とダントツで、週間総再生数は6753.3万回（前週比14.4％減）だった。
総再生数2位（前週2位）のback numberは週間総再生数2573.0万回（前週比6.4％減）、3位（前週3位）のHANAは同2309.5万回（前週比8.6％減）、4位（前週4位）のVaundyは同1652.8万回（前週比±0％）と続いた。5位（前週15位）にはBE:FIRSTが10ランクアップ。新曲「Secret Garden」が牽引し、週間総再生数は前週比2.2倍の1494.7万回となった。
12位（前週58位）には、Snow Manが46ランクアップの急上昇。新曲「カリスマックス」が牽引し、ランクイン曲すべての再生数が前週比増。週間総再生数は前週比約4倍の867.6万回に伸ばした。
【節目トピック】あいみょん「君はロックを聴かない」が4億回超え
あいみょんのメジャー3rdシングル「君はロックを聴かない」（2017年8月1日配信開始）の累積再生数が4億61.5万回に達した。あいみょんの累積再生数4億回突破作品は、「マリーゴールド」「裸の心」に続き、通算3作目となった。
■世界的ヒット、HUNTR/X「Golden」が初TOP20 超難関曲カバーラッシュで話題
Netflixで配信中のアニメーション映画『K-POPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の挿入歌で、同アニメに登場する3人組ガールズグループ「HUNTR/X」（ハントリックス）のメンバー、ルミ役のEJAE、ミラ役のAUDREY NUNA、ゾーイ役のREI AMIが歌う「Golden」（6月19日配信開始）が、週間312.4万回（前週比0.2％増）で19位（前週21位）となり、登場8週目で初のTOP20入りを果たした。
世界の音楽チャートを席巻している同曲は、アニメーションを使用した「Golden」のリリックビデオがYouTubeで2.7億再生を突破。超高音パートがある難関曲「Golden」を、K-POP第1世代を代表するガールズグループ・S.E.S.のパダをはじめ、MAMAMOOのソラ、NMIXXのリリーら歌唱力に定評のあるアーティストたちが続々とカバーにチャレンジしていることでも話題に。IVEのリーダー、ユジンのカバー動画は970万再生を突破している（9月2日時点）。
同曲の作詞・作曲を担当したのは、ルミ役でメインボーカルも担当しているEJAE。Red Velvet、aespa、TWICE、LE SSERAFIMら人気ガールズグループのヒット曲を手がけてきたことでも知られるシンガー・ソングライターが、世界的大ヒット曲を生み出した。