宮舘涼太が“ぷるぷる唇”のどアップショット＆スタイル際立つ全身ショット公開！「顔面国宝すぎて息止まる」「ぽってりした唇がセクシー」の声
Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。火曜隔週レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のメイク＆衣装ショットを公開した。
■宮舘涼太の『ラヴィット！』メイク＆衣装ショット
宮舘は『ラヴィット！ ありがとうございました！』というコメントとともに4枚の写真を投稿。
写真1、4枚目はアイボリーシャツにピンや缶バッジがたくさんついたダークグレーのジャケット＆同系色のパンツを合わせ、ぽってりしたフォルムのレザーシューズを履いた宮舘の全身ショット。日本のファッションブランド「UNDERCOVER （アンダーカバー）」がメンションされている。
2枚目はやや上から捉えたバストアップ写真。そして3枚目は自撮りだと思われるどアップショット。シースルーバングのヘアスタイルで、ふっくらツヤやかな唇が印象的だ。
ファンからは「どの角度も好き」「シースルーバング似合ってる」「かっこいいandかわいいで最高」「顔面国宝すぎて息止まる」「ぽってりした唇がセクシー」「ビジュが大変によろしい」「スタイル抜群」といった声が寄せられている。
