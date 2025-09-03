Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。火曜隔週レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のメイク＆衣装ショットを公開した。

関連：【画像】ツヤやかな唇が目を引く宮舘涼太／宮舘涼太のセットアップの着こなし

■宮舘涼太の『ラヴィット！』メイク＆衣装ショット

宮舘は『ラヴィット！ ありがとうございました！』というコメントとともに4枚の写真を投稿。

写真1、4枚目はアイボリーシャツにピンや缶バッジがたくさんついたダークグレーのジャケット＆同系色のパンツを合わせ、ぽってりしたフォルムのレザーシューズを履いた宮舘の全身ショット。日本のファッションブランド「UNDERCOVER （アンダーカバー）」がメンションされている。

2枚目はやや上から捉えたバストアップ写真。そして3枚目は自撮りだと思われるどアップショット。シースルーバングのヘアスタイルで、ふっくらツヤやかな唇が印象的だ。

ファンからは「どの角度も好き」「シースルーバング似合ってる」「かっこいいandかわいいで最高」「顔面国宝すぎて息止まる」「ぽってりした唇がセクシー」「ビジュが大変によろしい」「スタイル抜群」といった声が寄せられている。

宮舘涼太のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/ryota.miyadate0325_sn_official/

■ツヤやかな唇が目を引く宮舘涼太

■宮舘涼太のセットアップの着こなし

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/