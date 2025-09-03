こんにゃくパークは、『カニカマ好きも絶賛のしらたき』、『特大 板こんにゃく黒』、『特大 しらたき』、『特大 糸こんにゃく黒』、『特大 糸こんにゃく白』、『特大生芋100％ 板こんにゃく』、『特大生芋100％ 糸こんにゃく』、『生芋糸さん』の8商品を2025年9月1日(月)より全国で販売開始！

こんにゃくパーク『特大こんにゃく』6種

こんにゃくパークは、『カニカマ好きも絶賛のしらたき』、『特大 板こんにゃく黒』、『特大 しらたき』、『特大 糸こんにゃく黒』、『特大 糸こんにゃく白』、『特大生芋100％ 板こんにゃく』、『特大生芋100％ 糸こんにゃく』、『生芋糸さん』の8商品を2025年9月1日(月)より全国で販売開始しました。

■『カニカマ好きも絶賛のしらたき』について

この商品は、おでんやすき焼きなど鍋で人気のしらたきを8本連結させたしらたきです。

連結部分に生まれた溝が、スープやタレを絡みやすくする＆味しみを良くするといった秘密があります。

食感は結びしらたきの様にしっかりとしているので、サラダのトッピングや鍋、炒め物など様々な料理に使えます。

またカニカマの様に裂ける仕様のため、調理の際もお子様に楽しくお手伝いしてもらうことができ、家庭内の触れ合う時間を生み出すことでおいしく楽しく召し上がっていただける商品です。

■特大こんにゃくシリーズ

冬は鍋など温かい料理の登場回数が増加するシーズンで、12月はこんにゃくが最も多く食べられる月でもあります。

鍋料理の中でもおでんは最も人気が高く、「冬の国民食」として広く親しまれています。

しかし、近年の世界的なインフレや資源価格の上昇、気候変動の影響により、おでんの具材も価格が上昇傾向にあります。

こうした状況を踏まえ、今回発売する2025年秋冬新商品 8商品のうち6商品は特大サイズで展開しています。

お得で家計にもやさしい商品として、冬の定番料理であるおでんや鍋をたっぷり楽しめます。

■商品概要

＜カニカマ好きも絶賛のしらたき＞

容量 ：280g

価格 ：216円(税込)

賞味期限：120日(常温)

＜特大 板こんにゃく黒＞

容量 ：500g

価格 ：270円(税込)

賞味期限：120日(常温)

＜特大 しらたき／特大 糸こんにゃく黒／特大 糸こんにゃく白＞

容量 ：400g

価格 ：270円(税込)

賞味期限：120日(常温)

＜特大 生芋100％ 板こんにゃく＞

容量 ：500g

価格 ：302円(税込)

賞味期限：120日(常温)

＜特大 生芋100％ 糸こんにゃく＞

容量 ：400g

価格 ：302円(税込)

賞味期限：120日(常温)

＜生芋糸さん＞

容量 ：220g

価格 ：162円(税込)

賞味期限：120日(常温)

■こんにゃくパークおよび全国のスーパー、オンラインショップで販売中

『カニカマ好きも絶賛のしらたき』をはじめとするこんにゃく製品は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でも購入できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お得で家計にもやさしい！こんにゃくパーク『特大こんにゃく』6種 appeared first on Dtimes.