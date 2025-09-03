相葉雅紀が、テレ朝『朝メシまで。』で反省モードに！「僕は今後、朝早いとか夜遅いとか文句言わない！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月3日19時より放送の『朝メシまで。』（テレビ朝日系）にて、大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒トリプル主演のドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』とのコラボSPが放送されることが決定した。

■ナレーションは俳優の光石研が担当！

世の中には、ほとんどの人が眠っている夜から朝にかけて働き、1日の終わりに朝食をとる人たちがいる。そんな真夜中に働く人々と、その“シメ”である朝食にスポットを当てる、唯一無二の“朝メシバラエティー”『朝メシまで。』。

今回、この番組の放送直後、21時より最終回拡大スペシャルが放送されるドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』との豪華コラボSPが実現。同ドラマでトリプル主演を務める大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒をゲストに迎え、“首都圏の大動脈”国道16号を舞台に、深夜のお仕事を“大追跡”する。MCは、児嶋一哉（アンジャッシュ）＆ウエンツ瑛士。スペシャルナレーションは、同じく『大追跡』に出演している名優・光石研が担当！

■【画像】番組を楽しむ大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒

■首都圏の大動脈・国道16号の安全を守る深夜パトロールに密着

東京、神奈川、千葉、埼玉――関東一円を繋ぐ、全長約330キロの国道16号。関東の人々の暮らしになくてはならないこの道路では、様々な真夜中の仕事人が奮闘している。

まずは、自動車専用道路の安全を守るパトロール隊の“朝メシまで”に密着。彼らの仕事は、“国道を走る人たちの命を守ること”。落下物の回収や故障車の対応はもちろん、ゲリラ雷雨などで冠水した道路の復旧作業や除雪なども行う。

小さな落下物でも大事故を引き起こす可能性があるため、落下物があるという情報が入るとすぐさま黄色のパトロールカーで現場へ向かうが、深夜、制限速度80キロのバイパスで行われる回収作業はまさに命がけだ。

そんななか、警察から自動車専用道路になんと自転車が進入したという緊急通報が！ 高速道路並みの速度で走行する車と接触すれば大事故になりかねないが、はたして無事保護することができるのか!?

緊迫の映像に、松下は「私たちが寝ている間もお仕事してくださっているのだから、これからあの黄色い車を見たら“ありがとう”って思う！」とパトロール隊の働きに感謝する。

■深夜3時から働く!!超元気82歳のパン職人に、相葉雅紀が「心が洗われた！」

また、スタッフが国道16号の神奈川・横須賀エリアを調査していたところ、深夜3時にともる灯りを発見。そこは、戦前の1938年から営業を続けてきた老舗パン店だった。

超元気な82歳の2代目店主が切り盛りするこの店の名物は、ポテトチップを特製マヨネーズであえてコッペパンに挟んだ“ポテトチップサンド”。他の店にはない名物パンは、いったいどのようにして生まれたのか。その誕生秘話が明らかとなる。そして長年、この地で働き続けた店主だからこそ語ることができる、“国道16号の知られざる歴史”とは…!?

客の笑顔のために深夜3時から夕方6時まで、忙しく働き続ける店主の姿に、相葉は「心が洗われた！」と感動。「僕は今後、朝早いとか夜遅いとか文句言わない！ これを見たら…僕らの朝は早くない！」と、ちょっぴり反省モードに。大森も、店主の飾らない言葉の数々に「たまに出てくる名言がいいね」とニッコリ。

スタジオには、店主が焼いたクリームパンが登場。試食した大森は「懐かしい（味わい）！」と笑顔で絶賛。松下も「幸せな味がする…」とほっこり。

■早朝に働く人々を支えるラーメン店。朝4時から並んででも来たくなる秘密とは!?

スタッフは、国道16号の横浜エリアを調査中、早朝4時すぎにある店の前に行列ができているのを発見。直撃してみると、そこは深夜、早朝に働く人々を支えるラーメン店だと判明する。番組では、真夜中の仕込みから午後1時の朝メシまで、常連客への感謝の思いを胸に、厨房に立つ店主に密着。朝4時から並んででも訪れたくなる2つの理由が明らかとなる。

さらに、16号沿いにある“柏市公設総合地方卸売市場”も取材。今回は、この巨大市場からスーパーに食材が並ぶまでを大追跡！ 新鮮でおいしいものを厳選する、仲卸のプロフェッショナルの存在に注目する。

相葉は「スーパーで何気なく買っているものも、仲卸の方がいて、そこで選ばれたものが店頭に並んでいるんだなと思うと、これまでとは違う感じがしますね！」と目利きの腕前に感心しきり。

ドラマ『大追跡』との夢のコラボが実現した『朝メシまで。』に注目だ。

■番組情報

テレビ朝日系『朝メシまで。』

09/03（水）19:00～21:00

MC：児嶋一哉（アンジャッシュ）、ウエンツ瑛士

ゲスト：大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒

テレビ朝日系『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』

08/20（水）21:00～

出演：大森南朋 相葉雅紀 松下奈緒

伊藤淳史 高木雄也（Hey! Say! JUMP 「高」は、はしごだかが正式表記） 足立梨花 丸山礼 野村康太

(C)テレビ朝日・東映

■関連リンク

『朝メシまで。』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/asameshi/

『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/daitsuiseki/