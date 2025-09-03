上白石萌音が自身のInstagramを更新し、絢香の「Wonder!」MV撮影時のオフショットを投稿した。

【写真】絢香のMVで共演した子役の高取青依良と一緒に笑顔でピースする上白石萌音

■絢香のニューアルバム『Wonder!』のタイトル曲のMVに出演

9月3日発売の絢香のニューアルバム『Wonder!』。タイトル曲「Wonder!」のMVが、発売日前日に公式YouTubeチャンネルにて公開された。上白石は、子役の高取青依良と出演している。

本投稿は、「絢香さん『Wonder!』のMVに高取青依良ちゃんと出演しています。楽曲と青依良ちゃんの素敵さにすっかり心を洗われた時間でした。私も道端に転がるワンダーにいつもときめいている人でありたい」と綴り、白Tシャツにデニムのお揃いのコーデでの2ショットを披露。

ペンキで“Wonder!”と描かれた壁をバックに、ペンキの缶を持った上白石が高取と並んでピースサインをするふたり。楽しそうな笑顔が印象的だ。

SNSには「ふたりともかわいくて癒される」「ふたりの表情がかわいすぎる」と喜ぶファンの声が溢れている。

■マネージャー公式Xも“Wonder!”な世界のオフショットを公開

上白石萌音のマネージャー公式Xも更新。「絢香さんの新譜『Wonder!』MVに高取青依良さんと出演させていただきます。Wonder!な世界、お楽しみに～」とコメントし、複数枚のオフショットを披露。

ピースしている2ショット（1枚目）の他、たくさんの花やミニチュアの動物のあるセットの中でハートを手に持っているふたり（2枚目）、小さい部屋のセットでカメラを覗き込む姿（3枚目）や両手でピースしているキメ顔ショット（4枚目）なども。

■絢香「萌音ちゃんの魅力がとっても輝いていて、華やかで楽しいMVに」

絢香は自身のXを更新し、「上白石萌音ちゃんが出演してくれました!! 萌音ちゃんの魅力がとっても輝いていて、華やかで楽しいMVになってます！」と、上白石のMVでの演技を称賛している。