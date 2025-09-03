11時の日経平均は40円安の4万2270円、ＳＢＧが100.28円押し下げ 11時の日経平均は40円安の4万2270円、ＳＢＧが100.28円押し下げ

3日11時現在の日経平均株価は前日比40.24円（-0.10％）安の4万2270.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は962、値下がりは591、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は100.28円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が34.95円、良品計画 <7453>が6.62円、ダイキン <6367>が5.23円、三菱重 <7011>が5.06円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を40.52円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が25.66円、ソニーＧ <6758>が10.13円、ファナック <6954>が8.95円、リクルート <6098>が7.50円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ゴム製品、パルプ・紙、鉄鋼と続く。値下がり上位には銀行、機械、証券・商品が並んでいる。



※11時0分1秒時点



