佐々木希と“ゴチ”以来14年ぶりの共演、矢部浩之「感慨深いもんがありました」

お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之（53歳）が、9月3日に放送された情報番組「す・またん！」（読売テレビ）に出演。羽鳥慎一（54歳）、佐々木希（37歳）との“ゴチ”以来の共演について語った。



3日に放送される「鳥人間コンテスト2025」（読売テレビ・日本テレビ系）でMCを務める、矢部、羽鳥、佐々木が番組のインタビューに対応。この3人での共演は久しぶりで、バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチになります」に、佐々木がレギュラー出演していた（2010〜2011年）当時以来、14年ぶりだという。



矢部は「自分の横で佐々木希が進行してるって、すごいことなんすよ。感慨深いもんがありました」とコメント。羽鳥も「こんな汗びっちょびちょの希さんが見られるのは初めてです」と語った。