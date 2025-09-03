食楽web

JR東京駅の大人気エキナカ商業施設・グランスタ東京では、各ショップから秋シーズンに向けた新作スイーツが続々登場しています。

今回はその中から、マストで購入しておきたい注目メニューをピックアップ。どれも親しい方や仕事先、家族へのお土産、自分へのご褒美に選びたくなるものばかり。ぜひチェックしてみてください。

マロンの美味しさが堪能できる「銀の鈴サンドパンケーキ モンブラン」

1個 500円

洋菓子店『コロンバン』の人気スイーツ「銀の鈴サンドパンケーキ」は、東京駅の待ち合わせ場所としておなじみ“銀の鈴”をイメージした焼き印を押して仕上げたパンケーキです。

ふわふわのワッフルパンケーキ生地にクリームをサンド。クリームは季節に応じたフレーバーが用いられており、秋シーズンは旬を迎える栗を採用。軽い口当たりのホイップクリームとなめらかなマロンクリームを搾り、真ん中に栗の甘露煮を忍ばせたモンブラン風のスタイルで提供します。

●SHOP INFO

コロンバン「銀の鈴サンドパンケーキ モンブラン」

店舗場所：B1 銀の鈴エリア

販売期間：2025年8月21日（木）～2026年1月上旬

資生堂パーラーの「サブレ オ ブール」

6枚入 1080円／12枚入 2160円

東京・銀座に本店（レストラン・ショップ）を構える『資生堂パーラー』が、9月15日までの期間限定でポップアップストアをグランスタ東京に開店。

お店では「クレーム カラメル」や「キューブロックシリーズ」などの定番商品と合わせ、新作スイーツ「サブレ オ ブール」を初めて販売。

国産無塩バターを28％使用し、北海道産のてんさい由来のグラニュー糖とはちみつを加えて風味豊かに焼き上げたサブレは、焼き塩とバターの絶妙なハーモニーとサクサクの軽やかな食感を楽しめます。

●SHOP INFO

資生堂パーラー「サブレ オ ブール」

店舗場所：1階 グランスタ東京催事スペース「POP UP GRANSTA GREEN」

販売期間：2025年8月25日（月）～9月15日（月・祝）

ザ・メープルマニアの「ザ・メープルマニアクリスピー」

10個入 1890円

東京駅“洋菓子”売上ランキングで5年連続1位を獲得した「メープルバタークッキー」などの焼き菓子が大人気の『ザ・メープルマニア』。注目の新作クッキー「ザ・メープルマニアクリスピー」が9月1日より発売がスタートしています。

コーンフレークやホワイトチョコをクッキー生地に練り込んだクッキーは、ザクザクのクリスピー食感とほど良い塩味、ふわっと香るメープルの優しい甘さが特徴。

ノスタルジックなデザインの缶ケースに入れられ、クッキーを食べ終わった後もしっかり使える嬉しい仕様となっています。

●SHOP INFO

ザ・メープルマニア「ザ・メープルマニアクリスピー」

店舗場所：1階 吹き抜けエリア（京葉ストリートエリア「ミスターメープル」でも販売）

販売期間：2025年9月1日（月）～ ※なくなり次第販売終了