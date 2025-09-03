右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）が2日（日本時間3日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として、敵地でのアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発。4度目のリハビリ登板で復帰後最多の5回69球を投げ、3安打2四死球2三振4失点だった。

初回2死後、相手3番に死球を与え、4番の左打者コールに94.5マイル（約152.1キロ）の直球を右中間へ運ばれて2点を先制された。次打者をストレートの四球で歩かせると、6番の左打者シングルトンにも94.4マイル（約151.9キロ）の直球を右翼へ叩き込まれ、いきなり4失点となった。直後の7番打者に2球投じたあと、球場の照明が落ちて試合が約20分間中断するハプニングもあった。

2回も先頭打者に直球を中前打されたが、次打者は遊撃手の好プレーで併殺。1番打者からスプリットでこの試合最初の空振り三振を奪うと、投球が安定した。3回はこの日最速の96.9マイル（約155.9キロ）をマークし、2死から四球を許したものの無失点。4回は3者凡退、5回も先頭打者をスライダーで見逃し三振に仕留めるなど3者凡退で終えた。

佐々木は前回8月26日（同27日）の登板では3回2/3を5安打3失点。最速98.8マイル（約159キロ）を計測も、予定していた4回を投げきることはできなかった。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は今回の登板後に佐々木のメジャー復帰について「議論することになる」と話していたが、この日の敵地パイレーツ戦前の取材対応では「投手陣が良い仕事をしているので、この先の朗希の扱いについてはまだ分からない。まずはこの登板を健康に投げ切ること。それから判断する」と話すにとどめていた。