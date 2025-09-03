【ダイソー】で可愛いの見つけた！ じゃらっと付けたい♡「キーホルダー」

シンプルなバッグやポーチなどに付けるだけで、アクセントになってくれるキーホルダー。【ダイソー】ならプチプラかつバリエーションも豊富で、大人世代でも取り入れやすい上品可愛いデザインが揃っている様子。気分やコーデに合わせて、じゃら付けして楽しむのもおすすめです。

キラキラ感が魅力のフラワーキーホルダー

【ダイソー】「フラワービーズキーホルダー」\220（税込）

小さなフラワーモチーフのビーズをあしらった、華やかなキーホルダー。動くたびにキラキラ光が反射して、バッグやポーチに付けるだけで気分が上がりそう。じゃらっと複数付けても可愛さを添えてくれるかも。

まるで本物みたい！ 涼しげキーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（アイスフロート B）」\220（税込）

思わず手に取りたくなりそうな、ミニチュアのアイスフロートをモチーフにしたキーホルダー。氷がキラキラ光り、ソーダの泡まで表現されたリアル感が魅力です。バックやポーチに付けるだけで遊び心がプラスでき、お出かけが楽しくなるかも。ちょっとした季節感を楽しめるアイテムとして、小さなときめきを感じさせてくれそう。

クリア素材が爽やかなフルーツキーホルダー

【ダイソー】「アクリルキーホルダー（フルーツ）」\110（税込）

透明感のあるアクリル素材に、フルーツ柄をあしらったキーホルダー。レモンに加えて桃も展開されていて、思わず両方揃えたくなるかも。シンプルな持ち物に軽やかな季節感がプラスされ、気分やコーデに合わせて付け替えるのも◎ 日常のスタイルにさりげなく可愛さを添えてくれそうです。

目隠しポーズが愛らしいクマのキーチェーン

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」\220（税込）

手のひらサイズのぬいぐるみキーチェーンは、ふわっとした質感とぷっくりとしたフォルムが魅力。目を隠したユニークなポーズのクマが愛らしく、持ち歩くだけで癒されそうです。バッグやポーチに付ければ、遊び心をプラスしてくれるはず。

writer：A.satozaki