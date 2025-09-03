9月3日がRADWIMPS「セプテンバーさん」の“ミュージック記念日”に オリジナルMVや限定エフェクト公開
RADWIMPSの楽曲「セプテンバーさん」にちなんで、9月3日が同曲の“ミュージック記念日”に制定された。音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」と検索サービス「Yahoo!検索」による共同企画「ミュージック記念日」の第1弾として、特別コンテンツやエフェクトの公開がスタートしている。
【画像】内容に注目集まる…！10月8にリリースされるニューアルバム告知画像
「セプテンバーさん」は、RADWIMPSが2006年に発表した3rdアルバム『RADWIMPS 3〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』の収録曲で、2005年9月3日に開催された神奈川・横浜BLITZでの初ワンマンライブをきっかけに生まれた楽曲。バンドにとってメジャーデビュー発表の場でもあったこの日が、同曲の“ミュージック記念日”として設定された。
LINE MUSICでは、同曲を再生したユーザーに向けて、RADWIMPSの手書きメッセージ入り画像を9月3日から5日までの期間限定で公開。さらに、アプリ内機能「My推し」でRADWIMPSを設定すると、特別なお祝いエフェクトが登場する。
一方、Yahoo!検索では「セプテンバーさん」オリジナルミュージックビデオが期間限定で公開される。このミュージックビデオは、Yahoo!検索の公式Xで8月18日から実施されたキャンペーンで募集された、楽曲にまつわる思い出や“夏と秋の切なさ”を映した写真・動画をもとに制作されたもの。9月3日から30日までの期間中、「セプテンバーさん」と検索することで視聴可能となっている。
この「ミュージック記念日」は、アーティストの大切な楽曲にまつわる日をファンとともに祝うことを目的に、LINE MUSICとYahoo!検索が立ち上げた新たな取り組み。今後も、楽曲にちなんだ特別な日にファンとともに祝う企画が、継続的に展開されていく予定となっている。
