＆TEAM、本日（3日）“結成3周年”！アニバーサリーイベント「縁 DAY」公演の一部無料生配信が決定

日本発のグローバルグループ・&TEAMが、本日（9月3日）に結成3周年を迎えることを記念して開催するアニバーサリーイベント「&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]」。この夜公演の一部が、&TEAM公式YouTubeチャンネルにて無料生配信されることが決定した。

無料生配信は、9月3日に開催されるアニバーサリーイベント「&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]」の夜公演で実施され、20時30分頃から約20分間を予定（※）している。

YouTube配信リンクは、公式SNS（X、インスタグラムストーリーズ）を通じて発表される。

（写真提供＝HYBE JAPAN）

&TEAMは4月23日に3rdシングル『Go in Blind （月狼）』をリリース。さらに8月には、日本レコード協会が発表した7月度ゴールドディスクにて、同シングルが累計出荷枚数100万枚を突破したことを発表し、大きな話題を集めた。

また、5月10日の愛知公演を皮切りに、東京・バンコク・福岡・ソウル・ジャカルタ・台北・兵庫・香港とアジア9都市を巡る初のアジアツアー「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'」を開催し、約10万人を動員。グローバルでの人気拡大を改めて証明した。

さらに、10月25日・26日には自身最大規模となるさいたまスーパーアリーナでのアンコール公演の開催も決定し、止まらぬ勢いを見せている。

日本から世界へ羽ばたくグローバルアーティストとして挑戦を続ける&TEAMと、彼らを支えるLUNÉがともに刻むかけがえのない3周年のアニバーサリー公演に注目が集まる。

なお、本公演に関する詳細は&TEAMオフィシャルHPで確認できる。

※配信開始時間が前後する可能性あり。

※システム上のトラブルにより、映像や音声の乱れ、配信の一時中断、途中終了の場合あり。

※本無料配信は公演の一部のみが対象。公演全編の配信は『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY] オンライン・ライブ・ストリーミング』の利用が必要。