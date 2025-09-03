妊娠発表の吉田朱里、ふっくらお腹披露「ようやく実感が湧いてきました」
【モデルプレス＝2025/09/03】元NMB48でモデルの吉田朱里が9月3日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉田朱里、ふっくらお腹際立つタイトワンピ姿
9月2日に第1子妊娠を発表した吉田は、「たくさんのあたたかいメッセージ ありがとうございます」とファンに感謝。現在の体調や今後の仕事についてつづったのち、「気づけばお腹が結構出てきてたので昨日、記念に撮ってみました」と赤いドット柄のワンピース姿でふっくらとしたお腹を披露した。また「マタニティマークももらってから発表までは…と思い引き出しにしまったままだったのを出してきて、ようやく実感が湧いてきました」と心境を明かしている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「嬉しい報告」「家族のことみたいに嬉しい」「体調第一で」「応援してます」「マタニティライフ楽しんでね！」といった声が上がっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
