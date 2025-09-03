食楽web

アイデアグッズでお馴染みのサンコーより、料理の温かさをキープできる保温プレート「フードウォーマーディッシュ（Dish）」が登場。一足もふた足も早く秋冬シーズンの「温かい食べ物」に意識が向かっている食いしん坊さんを中心に、ホットな視線が集まっています。

温度調節と電源管理はボタン操作でスムーズに。オートオフ機能付きで電源を消し忘れても大丈夫

「フードウォーマーディッシュ（Dish）」は保温プレートと専用皿で構成。出来立てホカホカの温かい料理の“温かさ”を、最後のひと口までキープしてくれるナイスなグッズです。

料理の入ったお皿や鍋をプレートの熱で直接温めます。直火を使わないので安心＆安全！

電源オンから1時間経過後に自動で電源が切れるオートオフ機能も備わっているので、安心安全に料理の保温が行えます。

熱源となる保温プレートは、パネルに配されたボタン操作によって80℃～130℃の範囲・10℃単位で温度設定が可能。プレート自体が熱を持つため、専用皿だけでなく、紙箱やシート、アルミホイルや食品パックや自宅の皿にのせた料理もOK。さらに鉄鍋や土鍋、フライパンといったIH非対応の鍋なども保温プレートに直接乗せて温めることができます。

専用皿はプレートの上に置くだけでセット完了

付属の専用皿は熱伝導率が高いアルミ製で、255mm径とワイドなサイズです。ワンプレートメニューから大皿のおかずまで、幅広いメニューに対応。

表面にコーティング加工が施されているため汁やソースがこびりつきにくく、付いた汚れを落とすのも簡単。またプレート本体の表面も布等でさっと拭くだけでお手入れが完了するなど、常にキレイな状態で使うことができます。

薄厚設計で収納場所に困りません[食楽web]

本体は高さが約2cm、専用皿を乗せても約4cmと薄型で、収納時に場所を取らないのも嬉しいポイント。いつでも安全に温かくてアツアツの料理が食べられる「フードウォーマーディッシュ（Dish）」で、秋冬シーズンの食卓をホットにしてみては？

●DATA

サンコー「フードウォーマーディッシュ（Dish）」8980円（税込）

https://www.thanko.jp/