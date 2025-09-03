IU、ファンに思い出に残る空間をプレゼント！ソウルでポップアップストア開催決定

歌手IUがファンのための特別な空間を開く。

来る9月10〜21日、IUのポップアップストア「Found at Eight」がザ・現代ソウル5階エピックソウルで運営される。

今回のポップアップストアは「長く心に留まるきらめく物語」をUAENA（IUのファンネーム）に伝えようと企画され、IUの音楽と写真、歌詞、そしてファンクラブ8期のキャラクター「エイリアン」をモチーフにした展示とグッズが調和し、特別な経験をプレゼントする予定だ。

空間は多彩なテーマで構成されている。ファンが思い出を残せるフォトゾーンも用意され、IUとの思い出を回想できるオブジェとさまざまな空間が用意されている。また、アーティストに手紙を残せる空間も運営される。内外のギャラリーとメディアウォールでは、IUの写真、ビハインド動画、ミュージックビデオなど、多彩なコンテンツを鑑賞できる。

会場では、IUとエイリアンのキャラクターを活用したキーリング、グリップトック、傘、帽子など、さまざまなグッズを見ることができる。一部の商品は数量限定で製作された。

グッズの購入は事前予約を通じて訪問を確定させた人のみ可能だ。予約なしで誰でも参加できるランダムカプセルマシンも運営される。入場者全員には、望遠鏡ホロスペックスが提供され、ファンクラブ会員はスペシャルフォトカード2種とエイリアンカードカバーステッカーを受け取ることができる。

ポップアップストアはすべての回がオンラインにて無料事前予約制で運営され、Melonチケットを通じて予約できる。9月1日に行われたファンクラブ先行予約は、オープン直後に接続者が集中し、待機列が発生するほど爆発的な反応を得た。

なお、9月13〜14日、IUはKSPO DOMEでファンミートアップ「2025 IU FAN MEET-UP［Bye, Summer］」を開催する予定だ。また現在、ドラマ『21世紀の大君夫人』（原題）を撮影中だ。

IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。同年3月30日、映画『ドリーム〜狙え、人生逆転ゴール！〜』の制作報告会で女優活動時の名前を本名から「IU」に統一すると発表した。