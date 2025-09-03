“魔の7年”で解散したMOMOLAND、3年ぶりに新曲発表　「世界で最も美しい女性」1位のメンバーも

2023年に解散したMOMOLAND（モモランド）が、約3年ぶりに新曲を発表する。

MOMOLAND公式SNSではデジタルシングル『RODEO』のスケジュール画像と団体コンセプトフォトが公開された。これによると、グループは2日と3日にコンセプトフォト、4日と5日にコンセプトフィルム、6日にMVティーザーを順次公開し、8日に新曲をリリースする予定だ。

特に団体コンセプトフォトは、強烈な赤と黒のコントラストが印象的で、シルエット越しにも漂う神秘的なオーラと堂々としたポーズが目を引く。3年ぶりに舞い戻るMOMOLANDが、どのような楽曲とパフォーマンスでファンの期待に応えるのか関心が集まっている。

（画像＝INYEONエンターテインメント）

MOMOLANDとは

MOMOLANDは2016年にデビューし、『BBoom BBoom』『BAAM』『I'm So Hot』など中毒性の高いヒット曲を次々と世に送り出し、独自の存在感を示してきた。

なかでも『BBoom BBoom』は2018年に韓国で発表された楽曲でとして、最初に1億回再生を突破。YouTube Rewindの「2018年最も人気のあった動画」部門1位、「2018年最も人気のあったミュージックビデオ」部門3位、YouTube Music Chart韓国「TOP Artists」部門1位、K-POPチャートSoompiが選ぶ「2018年最高のK-POPソング」など、数々の記録を打ち立て大ヒットを記録した。

しかし、7年目の2023年1月27日をもって公式活動を終了。当時の所属事務所は「長い議論の末、お互いの意見を尊重し、契約期間満了により専属契約を終了することを決めた」と発表していた。

（写真提供＝OSEN）MOMOLAND。2021年撮影

その後、今年5月8日にINYEONエンターテインメントと専属契約を結び、グループの再始動を発表。そこから4カ月の準備期間を経て、新曲リリースに至った。当初は7人組としてデビューしたが、現在は「世界で最も美しい女性」2023年版で1位に選ばれたナンシーをはじめ、ジュイ、アイン、ヘビン、ナユン、ジェインの6人体制となっている。

新曲『RODEO』は9月8日18時、音楽配信プラットフォームで公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）