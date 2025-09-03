双子を妊娠中のタレント・中川翔子が３日までに自身のインスタグラムを更新。おなかの中の双子の一人が逆子であることを明かした。

「今日は長ーい健診でした！レントゲンとか採血とか入院説明とかいろいろありあちこち移動して疲れた、、！お腹（なか）にぎゅうぎゅうな双子、左の子は逆子でなんと胸下すぐの！この場所に頭があるから胎動すごいときのは頭突きだった！！ヘッドバットか！やるなあ」と明かした中川。大きくなったおなかに手を添えた自撮りショットなどをアップし「あ、帝王切開だと逆子でも関係ないみたいですね」と安心させるように伝えた。

「血圧むくみ諸々数値また全部、無事クリアしました！が、双子後期張りやすいから、もうスーパーに買い物も控えて絶対安静！と言われてしまいました」という。それでも「入院しないで済んでるだけありがたいけど、双子たちなんとか、計画帝王切開の日までお腹にいさせてあげたい、、！安静徹底します」と誓い、「もうすぐ会える、がんばろう」とつづった。

この投稿には「双子ちゃん楽しみ過ぎますね」「どうかご自愛下さい！」「がんばれしょこたん」「無事に双子ちゃんたちに会えますように」「こんなにお腹大きくなってたのですね」などのエールが数多く届けられていた。