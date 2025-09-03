【台風情報】熱帯低気圧が台風に発達へ　台風15号になれば豊後水道〜瀬戸内〜近畿ルートか？　4日にかけて沖縄・九州に接近

気象庁の発表によると、日本の南にある熱帯低気圧は、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。



この熱帯低気圧は３日にかけて沖縄地方や奄美地方に接近し、４日には九州に接近するおそれがあります。



３日午前３時現在、熱帯低気圧は日本の南を１時間におよそ２５キロの速さで北北西に進んでいます。



中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルです。





熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となり、雷を伴った激しい雨が降る見込みです。【雨や風の予想】雨の予想です。４日午前６時までの２４時間で、九州南部・奄美地方では多いところで１００ミリの降水量が予想されています。その後、５日午前６時までの２４時間では、九州南部の多いところで１２０ミリとなる見込みです。風の予想です。３日から４日にかけて、九州南部・奄美地方で最大風速１８メートル（最大瞬間風速２５メートル）が予想されています。【今後の進路予想】台風は、４日午前６時には、屋久島の南およそ１２０ｋｍの海上にあるとみられ、時速２０キロで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルです。５日午前３時には、西日本に位置する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカルで、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルと予想されています。５日から６日にかけて、中心線は瀬戸内から近畿・東海・関東地方を通る予想となっています。６日午前３時には、日本の東へ進み、時速５５キロで東北東へ進む見込みです。中心の気圧は、９９６ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルと予想されています。７日午前３時には、日本のさらに東へ進み、温帯低気圧に変わる予報です。この段階では中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなる見込みです。