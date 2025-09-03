¡È¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡É²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¡¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³ØÇ¯1°Ì¡×¤Î¶µ²Ê¤È¤Ï¡Ö½÷À¤Î¿Í°Ê¾å¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡»ÒÌò»þÂå¤Ë¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê24¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Íñ»ÒÅà·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤ËÈ÷¤¨¤ÆºÎ¼è¤·¤¿Íñ»Ò¤òÅà·ëÊÝÂ¸¤¹¤ë¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤è¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¤Ã¤Æ¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·Ä´¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÃæ³Ø¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤Ã¤ÆÃË¤Ï¤Ê¤ª¤Î¤³¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½÷À¤Î¿Í°Ê¾å¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö°Î¤¤¤Í¡Á¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝ·ò¤Î¥Æ¥¹¥È¤À¤±³ØÇ¯1°Ì¡×¤È¤â¹ðÇò¤·¡¢¡ÖÈÕº§²½¤È¤«¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏÃ¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶á»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾åÅÄ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÂç¿ÍÅ¹Ä¹¤â¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£