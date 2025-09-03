グラビアアイドルで女優の牧野澪菜が30歳の誕生日を迎えた2日、自身のインスタグラムで、結婚していたことと、第1子妊娠を発表した。

「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様へ」と書き出し、「私事で恐縮ですが、本日30歳の誕生日を迎えるにあたり皆様にご報告があります」としたうえで「私生活では少し前に結婚をし、夫婦として穏やかな日々を過ごしておりましたが このたび新しい命を授かることができました」と結婚と第1子妊娠を発表した。

「これまでプライベートについてはあまり触れてきませんでしたが 自分自身のこれからの人生や発信のあり方を考える中で この節目にしっかりお伝えするべきだと思い 今回このような形でご報告させていただくことにいたしました」と公表がこのタイミングとなった理由を明かした。

「いつも変わらず応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様に改めて心から感謝申し上げます。これからも体調と相談しながら自分らしく歩んでいけたらと思っています」と記した。

「引き続き、あたたかく見守っていただけたら幸いです」と締めくくった。

牧野は1995年9月2日生まれ、福島県出身。「グラビア・オブ・ザ・イヤー2020」で優秀賞に選ばれるなど、グラビアで人気を集め、舞台など女優としても幅広く活動している。