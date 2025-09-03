佐藤健が韓国語で挨拶「アンニョンハセヨ」　ソウル開催のソロファンミへ誠実なメッセージ

俳優の佐藤健が、初の韓国ファンミーティングを控えてメッセージを届けた。

韓国のエンターテインメント企業TAKIELは9月2日、公式SNSを通じて佐藤健のメッセージ動画を公開した。

佐藤は冒頭に「アンニョンハセヨ、佐藤健イムニダ（こんにちは、佐藤健です）」と韓国語で挨拶し、「韓国には何度も訪れさせていただいているんですけど、今回、KBSアリーナにて僕自身初めてのファンミーティングを開催させていただきます。それまでの間はぜひ、Netflixで配信中の『グラスハート』を観て待っててください。それでは11月8日、KBSアリーナにてお待ちしております。会場で素敵な時間を一緒に過ごしましょう。佐藤健でした」と伝えた。

来る11月8日、韓国・ソウル江西区（カンソグ）のKBSアリーナでは「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR in SEOUL」が開催される。これは佐藤健がNetflixドラマ『グラスハート』の劇中バンド「TENBLANK」のメンバーとして参加するソロアジアツアーの一環で、ソウルのほか台北、香港、バンコクの4都市で行われる予定だ。

日本でもアジアツアーに先立ち、10月11日には横浜のぴあアリーナMMでも「TENBLANK」のファンミーティングが開催されるが、こちらは佐藤健以外のバンドメンバー（宮粼優、町田啓太、志尊淳）も参加。アジアツアーは佐藤健ソロでの開催となる。

（画像提供＝TAKIEL）

「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR in SEOUL」のチケット販売は、9月8日20時から韓国のチケットサイト「チケットリンク」で行われる。

ファンミーティングでは佐藤健が「TEABLANK」のメンバーになり切り、ライブステージを披露する予定だ。さらにはファンとの交流コーナーも用意され、アジア各地のファンに忘れられない思い出を届けるという。

なお、佐藤健は来る12月6日に台湾の高雄ナショナルスタジアムで開催されるK-POP・ドラマ総合授賞式「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA 2025）」に出演予定だ。