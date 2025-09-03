アイドルグループ「日向坂46」元メンバーの井口眞緒さん（29）が、2025年8月31日にインスタグラムを更新。リアルな体重や体型を公開し、ダイエットを宣言した。

「目指せ、ビール飲みながら痩せるママ」

井口さんは2020年3月に日向坂46を卒業。22年1月に結婚を発表した。22年12月に長女、24年10月に次女の出産を報告している。

25年8月31日のインスタグラムでは、「娘の夏休みで1ヶ月間実家に帰省した結果4キロ増量してました...」と切り出し、タンクトップとショートパンツ姿でリアルな体型を晒した動画を公開。「産後10ヶ月なのにまだ誰かいそうなお腹」「たくましすぎる背中」「たるんだ二の腕」「顔に収まりきらない二重顎」と、やや自虐のテロップを入れていた。

ウエストを計測すると、80センチという結果に。体重は53キロで、「1ヶ月で4キロ増加」と明かした。なお、井口さんの公称身長は163センチだ。

投稿では「食欲増加したまま戻らず 毎日晩酌する癖も治らずヤバイです！！！」と告白し、こう宣言した。

「このままだと本当にずっとこのままの体型になってしまう ということでダイエット決意します これからダイエット記録していこうと思うのでぜひフォローして応援してくれたら嬉しいです 目指せ、ビール飲みながら痩せるママ」

コメント欄には「え、身長160cm以上よね？ 53キロって普通に痩せてる気がする」「身長高いから全然太ってないよ〜」などと書き込まれたが、井口さんは「戻したい体重があって...」と返信している。