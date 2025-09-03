TUY

2025年9月3日10時20分発表

3日9時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南大東島の南南東約220km
中心位置    北緯24度05分 (24.1度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

3日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    奄美大島の南東約180km
予報円の中心    北緯27度25分 (27.4度)
東経130度55分 (130.9度)
進行方向、速さ    北北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

4日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    屋久島の南南西約70km
予報円の中心    北緯29度50分 (29.8度)
東経130度05分 (130.1度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

5日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    西日本
予報円の中心    北緯34度30分 (34.5度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ    北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    240 km (130 NM)

6日9時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯35度55分 (35.9度)
東経145度20分 (145.3度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (23 kt)
中心気圧    996 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    310 km (165 NM)

■全国の今後の天気

