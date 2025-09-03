【台風情報】今後は日本列島に直撃の可能性も...″台風のたまご″ は今日のうちに台風15号に発達見込み あすには九州へ...このあとの勢力と進路を詳しく 全国の今後の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2025年9月3日10時20分発表
3日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 南大東島の南南東約220km
中心位置 北緯24度05分 (24.1度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
3日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美大島の南東約180km
予報円の中心 北緯27度25分 (27.4度)
東経130度55分 (130.9度)
進行方向、速さ 北北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
4日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 屋久島の南南西約70km
予報円の中心 北緯29度50分 (29.8度)
東経130度05分 (130.1度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
5日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 西日本
予報円の中心 北緯34度30分 (34.5度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 240 km (130 NM)
6日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯35度55分 (35.9度)
東経145度20分 (145.3度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (23 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 310 km (165 NM)
■全国の今後の天気
