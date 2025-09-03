「マジカルバケーション」が「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」に9月4日追加2001年発売のRPGがローカル＆オンライン通信対応で登場
【ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics：マジカルバケーション】 9月4日 配信予定【ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics 追加タイトル [2025年9月4日]】
(C) 2001 Nintendo
「マジカルバケーション」
任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」においてRPG「マジカルバケーション」を9月4日に配信する。
「マジカルバケーション」は2001年にゲームボーイアドバンス向けに発売されたコミュニケーションRPG。異世界を舞台に精霊と魔法が宿る世界で壮大なストーリーが展開されるタイトルとなっており、バトルでは精霊を使った「精霊コンボ」が重要になる。
原作の「レッツアミーゴ」や「レッツたいせん」といった通信要素はローカルおよびオンラインに対応するため、離れたフレンドと遊ぶことも可能となっている。
[トピックス]【9月4日追加】「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」に『マジカルバケーション』を追加。https://t.co/JsBwwaqq9fhttps://t.co/JsBwwaqq9f- 任天堂株式会社 (@Nintendo) September 3, 2025
