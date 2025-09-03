【ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics：マジカルバケーション】 9月4日 配信予定

「マジカルバケーション」

任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」においてRPG「マジカルバケーション」を9月4日に配信する。

【ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics 追加タイトル [2025年9月4日]】

「マジカルバケーション」は2001年にゲームボーイアドバンス向けに発売されたコミュニケーションRPG。異世界を舞台に精霊と魔法が宿る世界で壮大なストーリーが展開されるタイトルとなっており、バトルでは精霊を使った「精霊コンボ」が重要になる。

原作の「レッツアミーゴ」や「レッツたいせん」といった通信要素はローカルおよびオンラインに対応するため、離れたフレンドと遊ぶことも可能となっている。

(C) 2001 Nintendo

