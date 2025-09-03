その真相も、もうすぐわかる。

9月10日午前2時に予告されているApple（アップル）のイベント。

iPhone 17シリーズに期待。Appleの最新イベントは9月10日午前2時から！

iPhone 17シリーズが発表されると見込まれていますが、発表を前にして新たな動きあり。

MacRumorsによると、AppleはEU圏内の正規販売店の販売員に対して、9月5日までにeSIM対応のiPhoneに向けたトレーニングを課しているとのこと。

つまり、現在米国を中心に販売されているeSIMオンリー（物理SIMカード非対応）のiPhone販売地域が、EU圏まで広がる…って見ていいのかも。

日本はどうなる？ → 今のところ謎だけど…

さて、では日本発売モデルはどーなるの？ってところ。

現在日本で発売されているiPhoneは、SIMカードトレイが用意されていますが、もしかしたらeSIMオンリーに？

今回の情報は日本のことは語られていませんが、eSIMが広まっている現在では、そうなってもおかしくはない。

一方で中国販売モデルにはSIMカードトレイがあるというリークもあります。日本も同じくアジア圏ですから、販売されるiPhoneでは、引き続きSIMカードトレイが付いている可能性もありますね。

…というわけで、正式発表までどうなるかわからん…が正直なところ。

個人的にはSIMカードを物理的に入れ替えられた方が、乗り換え時の手間が少ないので、物理SIMカード歓迎派なんですけどね。無くさないでほしい（iPhone 17 Airは薄さゆえに、eSIMオンリーになる噂もあります）。

皆さん的にはどうでしょう？ 物理SIMカード、要る？ 要らない？

その答えがわかるであろうAppleのイベントはもうまもなく。これまでのiPhone 17の噂まとめをチェックして、備えておきましょう！

【iPhone 17噂まとめ】ついに9月10日発表。注目すべきは新たな背面デザイン（9/2 更新）

Belkin ワイヤレス充電スタンド MagSafe対応 Qi2公式認証 5,121円 Amazonで見る PR PR

Source: MacRumors