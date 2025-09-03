【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）/ブース番号：Hall6 06-C09

日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」が、9月25日より9月28日まで幕張メッセにて開催される。

今年で29周年を迎える「東京ゲームショウ」。今年は、ともにゲームの未来をつくっていく遊び場として、「遊びきれない、無限の遊び場」をテーマに掲げている。また、TGSのロゴが刷新されたほか、キービジュアルにイラストレーターのざしきわらしさんが起用されたなどリニューアルされている。

出展者数は、過去最大の772社（7月8日時点）。展示規模は4,083小間となっており、過去最大だった昨年の3,252小間を大きく上回っている。

そこで本稿では、弊誌に掲載した出展ブースや出展社の情報をまとめている。TGS2025へ参加される方や、参加するか決めかねている方は参考にしてほしい。

なお、新たに出展情報が発表され次第、本稿を適宜更新していく予定だ。

※50音順

カプコン

GRAPHT

GALLERIA

コーエーテクモゲームス

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）

ネクソン

Pearl Abyss

バンダイナムコエンターテインメント

ヤマダデンキ

Riot Games

Level Infinite

