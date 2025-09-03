¥Ö¥ë¥¬¥ê¿·ºî¡Ö¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×ÅÐ¾ì♡¿Ê²½¤òÅ»¤¦µ±¤¤ÎÁ´10¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥¸¥å¥¨¥éー¡¦¥Ö¥ë¥¬¥ê¤«¤é¡¢¤³¤Î½©¤òºÌ¤ë¿·ºî¡Ö¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸¤«¤éÌó80Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª³×¿·¤òÂ³¤±¤ë¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¡¢¿·¤¿¤Ë10¤Î¥Ôー¥¹¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¥Ô¥¢¥¹¡¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¿¦¿Íµ»¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ»¹ç♡¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤ä¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¿§ÀÐ¤ÎÈþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢Æü¾ï¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Þ¤Ç½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¢¥¹¡õ¥ê¥ó¥°¤Î¿·¤·¤¤µ±¤
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥Ô¥¢¥¹ / YG
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥Ô¥¢¥¹ / YG x DIA
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥Ô¥¢¥¹ / PG x DIA
ÂçÃÀ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹¤Ï¡¢¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡Ê352,000±ß¡Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡Ê1,133,000±ß¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¡Ê1,133,000±ß¡Ë¤Î3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥ê¥ó¥° / YG
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥ê¥ó¥° / YG x DIA
¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡Ê687,500±ß¡Ë¤È¡¢¥Ñ¥ô¥§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇÛ¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê1,353,000±ß¡Ë¤Î2¥¿¥¤¥×¡£
¥Ç¥¤¥êー¤ÎìÔÂô¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·ー¥ó¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§ÀÐ¤¬¼çÌò¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡õ¥Ô¥¢¥¹
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥Ô¥¢¥¹ / YG x ¥ª¥Ë¥¥¹
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ / YG x ¥ª¥Ë¥¥¹ x DIA
¥ª¥Ë¥¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·ºî¤Ï¡¢¼¿¹õ¤È¥´ー¥ë¥É¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥Ô¥¢¥¹¡Ê995,500±ß¡Ë¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ê5,687,000±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ / PG x ¥Þ¥é¥«¥¤¥È x ¥ë¥Ù¥é¥¤¥È x DIA
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È / PG x ¥Þ¥é¥«¥¤¥È x ¥ë¥Ù¥é¥¤¥È x DIA
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥ë¥Ù¥é¥¤¥È¤È¥Þ¥é¥«¥¤¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ê17,050,000±ß¡Ë¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡Ê12,782,000±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤¤é¤á¤¤¬¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ý½ÑÀ¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë³×¿·
1940Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎDNA¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹©¶ÈÍÑ¥Ñ¥¤¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¾º²Ú¤·¡¢¥Ï¥ó¥À¤ò»È¤ï¤ºÈþ¤·¤¤ÍæÀû¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¾ÝÄ§¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ÏÂ©¤Å¤¡¢¸½Âå½÷À¤Î¼«Í³¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤¹¤ë¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¤È¶¦¤ËÊâ¤à
¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¡Ö¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·ºî10¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½÷À¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµ±¤«¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥´ー¥ë¥É¤«¤é¿§ÀÐ¤òÍÑ¤¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅ»¤¦¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ôー¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¥¨¥êー¤òÄ¶¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¥È¥¥¥Ü¥¬¥¹¡×¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö