¡ÖOH MY CAFE¡×½é¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥ÉÅÐ¾ì¡ª ¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¡ÖOH MY CAFE¡×¤«¤é½é¶ÈÂÖ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¡¢9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡ÖBOX cafe¡õspace SHIBUYA109 ½ÂÃ«Å¹¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤â¡ª¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷
¢£¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù30¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÙOH MY CAFE¡×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¡õ¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤¤¤Á¤´¤Î²ÌÆù¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ä¡¢¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥¦¥¤¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î²ÌÆùÆþ¤ê¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥°¥ì¡¼¥×¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¼¥ê¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥Õ¡¼¥É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤ä¡Ö¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¡¢¡Ö³Û±ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥À¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¶ÒÃå¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
