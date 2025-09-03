このところどんよりお天気が多くすっかり秋めいてきたフィンランド。夏の間はフェス真っ盛りであまりニューリリースがないのだが、秋の気配と共にニューリリース情報飛び込んできているので、その中からいくつかお勧めを紹介。北欧バンドの来日情報も発表になっているので、そちらもチェックを。

THE RASMUS Pic by Venla Shalin

The Rasmusから11作目となるニューアルバム『Weirdo』が9月22日にリリースになる。ヴォーカルのラウリ・ウロネンはフィンランドの音楽雑誌SOUNDIで、2022年にリリースになった前作『Rise』制作中にギタリストのパウリ・ランタサルミが脱退し、バンド解散の危機があったものの、プロデューサーだったデズモンド・チャイルドからバンドを続けろと励まされ解散に至らなかったことを語っている。新ギタリストで加入したエンップの愛称を持つエミリア・スホネンはバンドにポジティヴな大きな変化を与えたそうだ。今月リリースのニューアルバムからはすでに4曲のシングル「Rest in Pieces」「Creatures of Chaos」「Break These Chains」「Love Is a Bitch」がリリースになっている。サウンドがこれまでよりモダンにヘヴィーになっているように感じる。この中からBlind Channel のニコ・ヴィルヘルム・モイラネンがFeat.の「Break These Chains」まだならぜひ聴いてみてほしい。

◆ ◆ ◆

SHIRAZ LANE Pic by Juho Virinkoski

2011年に結成され、2015年に東京で開催されたLoud & Metal Attackで初来日を果たした5人組ハードロックバンドShiraz Laneから鋭いフック、高く舞い上がるようなメロディー、ハイオクなエネルギーが満載されたニューアルバム『In Vertigo』10月24日リリース。バンドのグラム/ハードロックのルーツとポップメタルのエネルギー、モダンなプロダクション、そして恐れを知らない文がクロスオーバーされたこのニューアルバムはバンドのエキサイティングな新たな章を切り開くと語っている。

これまでに4曲のシングル「Dangerous」「Bullshit」「Plastic Heart」「Come Alive」がリリースになっていて、「Dangerous」のMVが公開になっている。

◆ ◆ ◆

CHARON Pic by Jaakko Manninen

1992年にフィンランド北部の西海岸沿いの町ラーヘで結成されたゴシックメタルバンドCharonはこれまでに5枚のスタジオアルバムと1枚のベストアルバムをリリース。2002年にリリースになったアルバム「Downhearted」でフィンランドのメタルシーンの最前線に躍り出た。2011年に解散しメンバーは各自音楽活動を続けていたところ、今年になってバンド復活、フィンランド国内を周るThe Fall of Angelsツアーが発表になった。追加公演も含むこの秋の8公演すべてがソールドアウトという人気だ。 そのツアー前にリリースになったニューシングル「Fall of Angels」は、サウンドと歌詞の両方において、今のCharonと、2000年代初頭の俺たちの音楽を特徴づけたメロディアスで感情的な深みが豊かに組み合わさっていると語っている。大胆で妥協のないロックの要素、キャッチーなギターリフ、そしてJP レッパルオトの比類のない独特のヴォーカル。ぜひ聴いてみてほしい。

◆ ◆ ◆

PRIVATE LINE Pic by Pekka Keränen

90年代後半に結成され、2004年に『21st Century Pirates』でアルバムデビュー。これまでに3枚のスタジオアルバムと2枚のEP、LIVE-DVDを発売。2006年には”Finnish Music Days” で来日したこともあるPrivate Lineを覚えてますか？ ずいぶん音沙汰なかったものの昨年秋に活動再開、今年8月、実に14年ぶりにニューシングル「Alterlife」がリリースになった。この曲はソーシャルメディアがもたらした文化を通して、多くの人が自分自身や他人を定義する現代の社会を描いていて、デジタルサービスによって生み出された地位や受容は表面的なものにすぎないことを歌っているとのこと。活動再開にあたってギタリストのジャック・スマックが脱退し、新ギタリストとしてヨエル・ポッラネンが加入。前シングル「Dead Dacede」は今年Spotfyで再生回数1ミリオンを超えたそうだ。「Alterlife」のMVは公開されてないのでSpotify他で聴いてみてほしい。14年もブランクがあったのを感じさせないPrivate Lineらしい曲だ。

◆ ◆ ◆

CROWNE Pic by Alexander Strandell

最近スウェーデンのバンドにお気に入りが多いのですが、スウェーデンのスーパーバンドともいえるCrowneから8月に3作目となるスタジオアルバム『WONDERLAND』がリリースになった。メンバーが何と言ってもすごい！Art Nation のアレクサンダー・ストランデル（vo）、H.E.A.Tのヨナ・ティー（key）、Dynazty のラヴ・マグヌソン（g）、Europe のジョン・レヴィン（b）、Poodlesで知られるクリスチャン・ルンドクヴィスト（ds）といったスウェーデンのメロディック・ハード界のミュージッシャン達が勢ぞろい。バンドは2020年に結成され、翌年デビューアルバム『Kings in the North』、2023年には『Operation Phoenix』をリリースしている。新作の日本盤はワードレコーズからボーナストラック付きで発売中で「北欧のメロディック・ハードの持つすべてのパワーが詰まった究極美メロ楽曲!!!」と書かれているが、まさにその通り！

ニューアルバムの中から「Waiting For You」のMVが公開になっている。ぜひアルバム全体を聴いてメロハ―の世界を堪能してほしい！

◆ ◆ ◆

RADIO ROCK BAND



最後に紹介するのはフィンランドのロック系ラジオ局のパーソナリティ達で結成されたRadio Rock Band！メンバーはこちら。

・オッリ・ヘルマン / Olli Herman (Popeda、Reckless Love) - ヴォーカル

・ヨエル・ホッカ / Joel Hokka (元 Blind Channel) - ヴォーカル、ギター

・サミ・クロネン / Sami Kuronen - ヴォーカル

・ユッシ69 / Jussi 69 (The 69 Eyes) - ドラム

・タネリ・ランタラ / Taneli Rantala - ギター

加えて

・ジミー・ウェスタールンド / Jimmy Westerlund (One Desire)

- ギター、キーボード、バッキングヴォーカル、プログラミング

・ヤルッコ・イヴ / Jarkko Eve - ベース

・ダニ・ストロムバック / Dani Strömbäck - ピアノ

・ユッシ・ヴオリヤー / Jussi Vuorijää - プログラミング

曲のタイトルは「Rock-musiikkia」でロック・ミュージックの意味だ。実はこの曲1997年にリリースされタキシード姿で歌ったバンドNeljä Baritonia（4人のバリトン）のヒット曲「Pop-musiikkia」（ポップ・ミュージック）の替え歌で、このオリジナル曲に敬意を払ってMVの前半で皆タキシードを着てるそうだ。この曲の収益金は北ヘルシンキのバンドスクールに寄付されるとのことで、Spotifyもつけておくので、気に入ったら聴いて寄付に協力を。将来もしかしたらそのバンドスクールから世界に羽ばたくバンドが誕生するかも。

最後に最近発表になった北欧バンドの来日情報！

スウェーデンのメロディックハードロックバンドDynaztyの来日公演が発表になった。

・2025年11月6日（木） 大阪: THE LIVE HOUSE SOMA

（チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4389830001 ）

・2025年11月7日（金） 東京: 赤羽ReNY alpha

（チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4388760001 ）

なんと8年8ヶ月ぶりの来日だそうだ。

今年2月にリリースになった最新アルバム『Game of Faces』個人的にもすごくお気に入り。この秋彼らのフィンランド公演は北部オウルのフェスとBattle Beastのスペシャルゲストなので、演奏時間が長い単独の来日公演はうらやましい限り。お見逃しなく！

大阪のミュージック・バーROCKROCKのオープン30周年を記念して開催されるライブイベント「ROCK BEYOND ROCK Vol.2」に B’z、LOUDNESS、黒夢と共にマイケル・モンロー出演！

・2025年11月24日（月）大阪：インテックス大阪 5号館

（詳細：https://rockrock-30th.com/ ）

マイケル・モンローは半月板の損傷から回復中だが、適切な治療を受け、長期的な損傷を避けるためツアーを3か月ほど控えるアドヴァイスを医者から受け、9〜10月に予定されていたBuckcherryとの北米ツアーをキャンセルとなった。その発表の後この来日公演をインスタストーリーズでシェアしていて、こちらはキャンセルにはなってないので、いつものようにエネルギーあふれる公演ができるよう早い完治を祈っておこう。

スウェーデンのメロディックロックバンドNESTORの来日も発表になった。

・2026年1月14日（水） Veats Shibuya

（チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4392360001-P0030001 ）

・2026年1月16日（金） Yogibo META VALLEY

（チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4392920001-P0030001 ）

昨年秋にヘルシンキ公演があり、行こうかどうか迷ってるうちにソールドアウトになってしまい、早く買わなかったことを後悔した経験があるので、後で後悔しないよう日本で観れるこの機会をお見逃しなく。

文◎Hiromi Usenius