後藤真希が10月15日にリリースするデビュー25周年イヤー記念盤となるニューアルバム『COLLECTION』より、「Which? Prod. Giga」「What?」の2曲を9月3日に先行デジタルリリースする。

「Which? Prod. Giga」は、ボカロP・Gigaの完全プロデュース楽曲。

このトラックは、とにかく気分がアガり勝手に身体が動き出すハイセンスなエレクトリックアッパーサウンドの第一人者・Gigaの紡ぎ出す独創的な世界観が全編に繰り広げられており、後藤真希のために書き下ろされたハイパーポップチューンとなっている。さらに繊細すぎるほどにエディットされた後藤真希の艶やかな歌声がダンスフロアに響くような、まさにアーティスト同士の絡み合い（コラボ）が聴きどころ。

「What?」は本アルバムの中でも最も後藤真希が今表現したいサウンドを届けるべく最後の最後に生み出された楽曲。「Which?」とは一見双極なタイトルではあるが、こちらはパワフルで多様な歌声と高速RAP、そしてタイトル通りの強いメッセージ性も込められ、後藤真希の新たな歩みの予兆を綴るような“エモい”ワードで締めくくられている。

なお、アルバム『COLLECTION』は、Da-iCEの花村想太とのコラボレーションによる先行デジタルシングル「チェケラ」のほか、今回先行配信される「Which? Prod. Giga」と「What?」に加え、モーニング娘。のソロ歌唱カバー3曲「そうだ! We‘re ALIVE」「Memory 青春の光」「NIGHT OF TOKYO CITY」などを収録。

本作は通常盤と初回生産限定BOXの2形態でリリース、初回生産限定BOXはCD4枚＋Blu-ray3枚の計7枚組に完全撮り下ろしフォトブック、特製サーモタンブラー、アクリルスタンドを同梱した、豪華特典付きBOXとして完全限定でリリースされる。

『COLLECTION』

2025年10月15日リリース ◼︎初回生産限定BOX 4CD+3Blu-ray 品番：AVZD-63748〜51/B〜Ｄ

POS：498806463748/5

価格：￥29,900（税込）\27,182（税抜） 【CD：DISC1『COLLECTION』】※初回・通常盤共通

1)「そうだ! We’re ALIVE」 後藤真希

2)「Memory 青春の光」 後藤真希

3)「NIGHT OF TOKYO CITY」 後藤真希

4)「Which? Prod. Giga」 後藤真希

5)「What?」 後藤真希

6)「チェケラ」 後藤真希 feat.花村想太(Da-iCE)

7)「チェケラ」（Instrumental）

※全7TRK収録 【CD：DISC2〜4】

DISC2：ALBUM「SWEET BLACK」＋「ONE」リマスター

DISC3：ALBUM「Gloria」＋「LOVE」リマスター

DISC4：ALBUM「VOICE（愛言葉）」リマスター 【Blu-ray DISC１〜３】

DISC1：後藤真希ハロー!プロジェクト時代MusicVideo集

DISC2：後藤真希AVEXリリースMusicVideo集＋「チェケラ」MVメイキング映像

DISC3：後藤真希ライブ映像セレクション 【同梱特典】

・完全撮り下ろし40P 豪華フォトブック

・25周年記念サーモタンブラー

・特製アクリルスタンド ◼︎通常盤 1CD 品番：AVCD-63752

POS：498806463752/2

価格：￥3,000（税込）￥2,727（税抜）

※初回生産限定BOXの【CD：DISC1「COLLECTION」】と共通

25周年プレミアムイベント

（東京会場）

日時：2025年10月4日（土） 開場：12:30、開演：13:00

会場：CITY HALL & GALLERY GOTANDA

住所：東京都品川区西五反田８−４―１３ 五反田JPビルディング３F （大阪会場）

日時：2025年11月1日（土）開場：14:30、開演：15:00

会場：HEP HALL

住所：大阪府大阪市北区角田町５−１５ HEP FIVE 8F ・イベント内容

トーク＆ミニライブ、サイン会

※特典会ではイベント会場オリジナルカードに本人がサインを入れて、手渡しさせていただきます。 ・対象商品

2025/10/15発売 『COLLECTION』※初回生産限定盤 AVZD-63748〜51/B〜Ｄ ・販売期間

（先着販売）

東京会場：2025年9月2日(火) 18:00 〜 9月21日(日) 23:59

大阪会場：2025年９月2日(火) 18:00 〜 10月19日(日)23:59

※ご予約完了後のキャンセルはできませんのであらかじめご了承ください。 ・販売特設サイト

楽天ブックス特設サイトURL：https://r10.to/h5In2o ・詳細

https://avexnet.jp/contents/GOMAK-XXXX-XXXX/news