「2026年版　星名美津紀カレンダー」（ハゴロモ）

　グラビアイドル・星名美津紀（29）の『2026年版　星名美津紀カレンダー』（9月27日発売／ハゴロモ）の表紙＆中面ビジュアルが公開した。

　2012年、15歳でグラビアデビューした星名は、抜群のスタイルと透明感あふれる魅力で一躍人気に。「プロが選ぶアイドルDVD賞」新人賞・MVPを受賞し、写真集・グラビアのほか俳優・タレントとしても幅広く活動する。

　今回のカレンダーは、20代最後を迎える星名にとって“メモリアルな一冊”。これまで以上に「大人の美しさ」と「変わらぬ可憐さ」が詰め込まれた特別な作品に仕上がっている。