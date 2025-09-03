星名美津紀、豊満ボディ披露 20代最後の『カレンダー』表紙＆中面ビジュアル初解禁
グラビアイドル・星名美津紀（29）の『2026年版 星名美津紀カレンダー』（9月27日発売／ハゴロモ）の表紙＆中面ビジュアルが公開した。
【写真】ビキニ姿で豊満ボディを公開した星名美津紀
2012年、15歳でグラビアデビューした星名は、抜群のスタイルと透明感あふれる魅力で一躍人気に。「プロが選ぶアイドルDVD賞」新人賞・MVPを受賞し、写真集・グラビアのほか俳優・タレントとしても幅広く活動する。
今回のカレンダーは、20代最後を迎える星名にとって“メモリアルな一冊”。これまで以上に「大人の美しさ」と「変わらぬ可憐さ」が詰め込まれた特別な作品に仕上がっている。
【写真】ビキニ姿で豊満ボディを公開した星名美津紀
2012年、15歳でグラビアデビューした星名は、抜群のスタイルと透明感あふれる魅力で一躍人気に。「プロが選ぶアイドルDVD賞」新人賞・MVPを受賞し、写真集・グラビアのほか俳優・タレントとしても幅広く活動する。
今回のカレンダーは、20代最後を迎える星名にとって“メモリアルな一冊”。これまで以上に「大人の美しさ」と「変わらぬ可憐さ」が詰め込まれた特別な作品に仕上がっている。