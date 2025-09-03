◆米大リーグ パイレーツ９―７ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャースが９月初戦となった敵地・パイレーツ戦で接戦を落とし、現時点で同地区２位のパドレスとのゲーム差が２に縮まった。地区優勝マジックは「２２」のまま。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３回に７試合ぶりとなる４６号ソロでドジャース通算１００本塁打に到達するなど、３安打２打点と奮闘するも及ばなかった。

衝撃のアーチをかけたのは３点を追う３回１死で迎えた第２打席だった。右腕チャンドラーの９９・２マイル（約１５９・６キロ）直球を振り抜くと、弾丸ライナーで右翼席に着弾。打球速度は大谷の全打球で最速となる１２０マイル（約１９３・１キロ）を計測した。打球角度２３度、飛距離３７３フィート（約１１３・７メートル）だった。４６号ソロで５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打に到達した。

移籍後２年間での本塁打は１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多。２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続いており、大谷は史上４人目の快挙で３位タイに浮上した。敵地のＰＮＣパークは後方にアレゲニー川が流れ、鮮やかな黄色のロベルト・クレメンテ橋を望むことができる。ＭＬＢの中でも「美しい」と言われる球場を魅了した。

７回無死一塁の第４打席は左中間への二塁打。右腕マットソンの９６・８マイル（約１５５・８キロ）直球を捉えた。マルチ安打は８月１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦以来、出場１２試合ぶりだった。９回にはセンター左のフェンスを直撃する適時二塁打をマークした。８月は休養で２１日（同２２日）に欠場して以降は９試合で打率１割５分２厘、６試合連続長打なしと“尻すぼみ”で終わったが、２年連続ポストシーズン進出をかけた「ヒリヒリする」９月に復調を告げた。昨年の９月は打率３割９分３厘、１０本塁打、３２打点、１６盗塁と大爆発して月間ＭＶＰを受賞。今年も再現が期待される。

しかし、チームは８月は５戦５勝だった先発のカーショーが初回に一挙４失点と崩れた。４回までに一時は追いついたが、６回にリリーフ陣がパイレーツ打線につかまり、２本の適時打で３失点。打線は直後の７回にスミスのタイムリーなどで２点を返したが、届かなかった。