◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３点を追う９回無死一塁の第５打席はセンター左のフェンスを直撃する適時二塁打を放った。右腕サンタナの９４・９マイル（約１５２・７キロ）直球をかっ飛ばし、代走の一塁走者・金慧成（キム・ヘソン）が一気に生還した。

初回先頭の第１打席は先発ムジンスキから初球打ちで左飛に倒れたが、３点を追う３回１死で迎えた第２打席だった。カウント３―１から右腕チャンドラーの９９・２マイル（約１５９・６キロ）直球を振り抜くと、弾丸ライナーで右翼席に着弾。打球速度は大谷の全打球で最速となる１２０マイル（約１９３・１キロ）を計測した。打球角度２３度、飛距離３７３フィート（約１１３・７メートル）だった。この一発で５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打に到達した。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、移籍後２年間の本塁打数は１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多記録で、２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続いていた。大谷は史上４人目の快挙を成し遂げた。ＰＮＣパークはメジャー屈指の「美しい球場」と言われている。右翼後方にはアレゲニー川が流れ、黄色のロベルト・クレメンテ橋を望むことができる。大谷は豪快なアーチで魅了した。

４回２死の第３打席は遊ゴロ。３点を勝ち越された直後の７回無死一塁で迎えた第４打席は左中間へ二塁打を放った。右腕マットソンの９６・８マイル（約１５５・８キロ）直球を捉え、出場１２試合ぶりのマルチ安打としていた。

８月最終戦となった３１日（同９月１日）の本拠地・Ｄバックス戦では初回に２試合ぶりの安打となる右前打を放ち、先制のホームを踏んだ。１番打者として最高の働きを見せている一方で、８月は休養で２１日（同２２日）に欠場して以降は９試合で打率１割５分２厘、６試合連続長打なしと“尻すぼみ”で終わった。

それでも、ポストシーズン進出をかけて２年連続で「ヒリヒリする」９月が始まった。大谷は昨年の９月打率３割９分３厘、１０本塁打、３２打点、１６盗塁と大爆発し、史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成するとともに月間ＭＶＰを受賞した。今年も同地区２位のパドレスとの優勝争い、そしてその先のワールドシリーズ連覇へ負けられない戦いが続く。