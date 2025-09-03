【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、193キロの“爆速”46号ホームラン

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放った。ドジャース移籍後100本目となる節目の1発は、自己最速かつ球団史上最速の193キロ弾丸ライナーだった。

8月最後の試合を4打数1安打1得点で終えた大谷。9月最初となったこの日の第1打席は過去通算2打数無安打に終わっていたパイレーツ先発ムジンスキと対峙し、初球を打ってレフトフライ。

1死走者なしの場面で迎えた3回の第2打席はメジャー注目のルーキー右腕チャンドラーと相対し、打球速度120マイル（約193.1キロ）、飛距離373フィート（約113.7キロ）の弾丸ライナーをライトスタンドへ叩き込んだ。

2死走者なしの場面で迎えた4回の第3打席はショートゴロ、無死一塁の場面で迎えた7回の第4打席は左中間にツーベースヒットを放った。

無死一塁の場面で迎えた9回の第5打席はフェンス直撃のタイムリーを放ち、21試合ぶり今季10度目の猛打賞を記録。この日は5打数3安打1本塁打2打点、打率.279とした。

ドジャースは初回、先発カーショーが無死満塁といきなりピンチを迎えると、ファムに先制の2点タイムリーを許す。なおも無死二、三塁の場面でマカチェンにも二者連続タイムリーを浴びるなど4失点と、苦しい立ち上がりとなった。

2回、スミスのヒットを皮切りに無死満塁のチャンスを作ると、パヘスのショートゴロの間に1点を返す。さらに3回には大谷がルーキーに洗礼を浴びせる46号ソロなどで1点差に詰め寄ると、4回にパヘスのソロで試合を振り出しに戻した。

同点に追いつかれたパイレーツは6回、1死一、三塁からデービスのタイムリーで勝ち越しに成功すると、なおも2死一、二塁のチャンスでトリオロの2点タイムリーでドジャースを突き放す。

ドジャースはリリーフ陣が持ち堪えきれず、9回に大谷のタイムリーで再び2点差まで迫ったがあとわずか及ばず、苦い敗戦となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

(C)GettyImages