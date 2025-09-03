『真夜中ポップ系』を標榜し楽曲を発信する男女二人組ユニット、深夜枠の配信シングル「eye」がリリースされた。2025年に入り4曲目の新作だ。

今作は、疾走感溢れるギターリフと切なくも爽やかなメロディーラインが気持ちのいい新機軸なギターロック・チューンとなっており、これまでにリリースされてきたダンスポップな楽曲とは趣を異にする作品だ。ミュージック・ビデオは9月3日21:00にYouTubeにてプレミア公開される。MVは、深夜枠のアートワークに欠かせない新進気鋭のイラストレーターさやえんどうが全編を手がけたアニメーション作品となっており、本作の歌詞から着想を得て制作されたものだという。

深夜枠は、2022年1月に結成された男女２人組兄妹ユニットで、Amiがボーカルを、サウンドメイクではAyatoが作曲とアレンジ、トラックメイク、ギター、レコーディングなど全てをこなしている。「サイコかつポップ」と表現する世界観と自由な発想力により生み出されるクリエイティビティの高さに、じわりじわりと注目を集めてきている状況だ。これまでに自身の名義でのオリジナル楽曲8曲、00年代のための音楽プロジェクト「from00」での参加楽曲「君の口ずさむ詩」を含む計9曲が発表されている。

配信シングル「eye」

【X】@shinyawaku_am3 https://x.com/shinyawaku_am3

【Instagram】@shinyawaku_official https://www.instagram.com/shinyawaku_official

【YouTube】@shinyawaku_ https://youtube.com/@shinyawaku_

【TikTok】@shinyawaku_official https://www.tiktok.com/@shinyawaku_official