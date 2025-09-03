テニスのカミル・マイクシャク選手/Sarah Stier/Getty Images

（ＣＮＮ）テニスの全米オープンで、選手が少年に渡そうとした帽子を横取りしたとして非難の的になっていた男性が、「大きな過ちを犯した」として謝罪した。

謝罪したのはポーランドの企業経営者、ピヨトル・シュチェレク氏。８月２８日の２回戦を制したカミル・マイクシャク選手（ポーランド）がファンの少年に帽子を渡そうとしたところ、横からその帽子を奪い取っていた。

マイクシャク選手が帽子を脱いで少年に差し出し、少年が両手を伸ばして受け取ろうとしたところだった。隣に立っていたシュチェレク氏が横から手を伸ばして帽子をさらい、一緒にいた女性に渡した。女性は少年に抗議されても素知らぬふりで、帽子をハンドバッグにしまった。少年とシュチェレク氏に面識はなさそうだった。

この場面は瞬く間にＳＮＳで拡散。シュチェレク氏の行為に非難が殺到した。

シュチェレク氏は９月１日、フェイスブックへの投稿で自身の行為について謝罪。「選手が私に帽子を渡してくれていると思った。さっきサインを求めていた息子たちのために」と弁明した

「その勘違いから、とっさに手を出してしまった。私のやったことが、故意に子どもからお土産を奪ったように見えていたことが、今になって分かった」「私にそのつもりはなかったが、私があの少年を傷つけ、ファンを失望させたという事実は変わらない」

「あの帽子は少年に渡され、私はあの家族に謝罪した。これが少しでも、やってしまったことの償いになることを願う」

そう述べたシュチェレク氏は、信頼を取り戻すためにも子どもと若者を支援する活動に一層力を入れると表明。「失望させてしまった皆さんに謝罪します」という言葉で投稿を締めくくった。