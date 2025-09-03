2024年、5年半ぶりに活動再開を果たした西野カナの最新ツアーからさいたまスーパーアリーナ追加公演が、9月6日午後7時よりWOWOWにて独占放送・配信される。

各地ソールドアウトの反響を受けての同追加公演では、最新ミニアルバム『Love Again』からの楽曲に加え、西野カナの代名詞ともいえる共感度の高いラブソングがふんだんに散りばめられた。懐かしさと新しい姿を見せるセットリストや演出、華やかな衣装とパフォーマンスが見どころだ。

さらに、歴代ライブ全10本とMV集を毎月お送りする7カ月連続特集がスタート。西野カナのLOVEがいっぱいのLIVEをお楽しみに。以下に、西野カナ本人のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「活動を再開して初めてのツアーで、各地のみなさんと直接会える時間が本当に幸せでした。

ステージから見えた笑顔や声援に、何度も胸が熱くなりました。

今回のツアーも衣装や演出にたくさんのこだわりを込めています。早替えも見どころのひとつ。

新しい曲と懐かしい曲を織り交ぜたセットリストになっているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！」

──西野カナ

◆ ◆ ◆

■『西野カナ 7カ月連続WOWOW特集』

2025年9月〜2026年3月放送・配信予定

●＜西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025＞

9月6日(土)午後7:00

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり

2024年、5年半ぶりに活動再開を果たした西野カナ。全国アリーナツアー＜Fall In Love With You Again Tour 2025＞のソールドアウトを受けて決定したさいたまスーパーアリーナ追加公演を独占放送・配信。2024年11月の横浜アリーナ活動再開公演に続き、活動再開後初の全国ツアーは、4月5日の大阪城ホールからの5ヵ所10公演が即完売。ツアータイトルにも盛り込まれた最新EP『Love Again』からの楽曲に加え、西野カナの代名詞ともいえる共感度の高いラブソングがふんだんに散りばめられた懐かしさも漂うセットリストは、新旧ファンの満足度も高く、西野カナらしさの詰まったステージに。

収録日：2025年6月21日〜22日

収録場所：埼玉・さいたまスーパーアリーナ

●＜西野カナ Kana Nishino Love Again Live 2024＞

10月10日(金)午後7:00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり

2024年11月に横浜アリーナで行なわれた5年9ヶ月ぶりの活動再開ライブ＜Kana Nishino Love Again Live 2024＞を放送・配信。2019年1月に無期限の活動休止を発表後、翌2月に横浜アリーナで開催された＜Kana Nishino Love Collection Live 2019＞3DAYS公演をもって表舞台から姿を消した西野カナ。そこから約5年9カ月の時を経て、休止前最後の公演会場となった横浜アリーナでの活動再開であり再会は会場は超満員。オープニングナンバーの「if」から5年以上のブランクを感じさせない伸びやかなボーカルが客席を包み込み、「もっと…」「君って」「トリセツ」など数々のヒットナンバーを軽やかかつ情感豊かに歌い、アンコールの「Best Friend」で締めくくる感動のステージングを収録。

収録日：2024年11月13日〜14日

収録場所：神奈川・横浜アリーナ

●＜西野カナ Kana Nishino Love Collection Live 2019＞

10月10日(金)午後9:15

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり

ベストアルバム発売記念にして、10周年イヤーの締めくくりとして、2019年2月に横浜アリーナで行なわれた活動休止前最後のライブ＜Kana Nishino Love Collection Live 2019＞を放送・配信。本公演の直前の1月に無期限活動休止を発表した西野カナの貴重な映像でもある。公演は、2018年に同時リリースされたベストアルバム『Love Collection 2 〜pink〜 / 〜mint〜』をフィーチャーしたヒット曲を満載。演出面は“音と視覚で楽しむ音楽”をコンセプトに、自身初のセンターステージにマーチングバンドを含む総勢61人が圧巻のステージングを繰り広げた。ビジュアル面でも、10〜20代のファッションリーダー的存在の彼女らしいカラフルな衣装が登場するなど西野カナを堪能できる内容。

収録日：2019年2月1日〜3日

収録場所：神奈川・横浜アリーナ

