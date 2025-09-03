一旦は活動休止となったT-Pistonzも、pugcat’sの結成を通して再び再集結、さらに太くソリッドながらもゴージャスな音を引っ提げて、活動再開の狼煙を上げた。

「イナズマイレブン」のヒットとともに、品質に拘り続けたT-Pistonzの楽曲は、当時の子どもたちの心に深く刺さり、心の応援歌として彼ら彼女らの人生にエールを送る存在となっていった。それは2025年の発売を待つゲームソフト『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』においても、その世界観とともに変わらず勇気と希望と笑顔を届けるマストアイテムとなっていくことだろう。

そして「イナズマイレブン」シリーズ新作タイトルに呼応するように制作されたテーマ曲8曲がもれなく収録されたCDと、「イナズマイレブン」の歴史を音楽面から紐解くようなライブ映像がぎっちり詰まったBlu-rayが同梱された新作Blu-ray+CD作品17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』が8月20日にリリースとなった。2008年以来となるT-Pistonzの最新作品であり、今後の活動に加速を付ける、記念すべきパッケージ商品でもある。

完全復活を遂げたT-Pistonzは、今後どこへ向かうのか。

左から、トン・ニーノ、DJ DRAGON、イン・チキータ（ラッキー池田）

◆ ◆ ◆

──17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』がリリースされましたが、2025年2月に配信リリースされた「ガンガンガガン！」も、熱量の高い作品となりましたね。

Tプロデューサー：これもテーマ曲のひとつですが、ひとつのゲームタイトルにテーマ曲が8曲あるっておかしくないですか？（笑）。プロモーションビデオが作られたり、何かの動きがあるたびにテーマ曲を作っていたら、こういう結果になりました（笑）。押し迫ってくると何曲作ったかもだんだんわからなくなって、気がついたら最終的に8曲が生き残っていたって感じ。ひとつゲームに8曲も必要なのかどうか。

──前代未聞ですね。でもリクエストする日野社長には、それに応えてくれるTプロデューサーとT-Pistonzへの厚い信頼があっての、この結果ですよね。

Tプロデューサー：今回のテーマのひとつには、今回のゲームって昔のチームを出すことができるから、そのときは初期の「イナズマイレブン」の雰囲気が欲しいって言うんですよ。でも今の新しいチームのときは、最新のいろんな曲が欲しいって、そんなワガママ言われてもねぇ（笑）。

──（笑）

Tプロデューサー：でも、それをやらなきゃいけなかったので、今のT-Pistonzで初期の雰囲気と最新の楽曲をどう両立させるかがテーマだったの。で、我々の中で曲を書き上げて「これは初期っぽいだろう」って思って提出した曲が「新しい」と思われてさ。「スポ根だ」「ど根性だ」っていうめちゃくちゃ初期っぽく作り上げたら、「いやぁ、Tプロデューサさん、これ新しいっすね」って言われた。

──音楽って不思議なものですよね。音楽の答えって結局聴き手にあるから、作り手がそう思って作っても、そうじゃない捉え方をされることもある。

Tプロデューサー：逆に「ガンガンガガン！」なんて新しいものと思って作ったの。テンポ感とかリズムとかは今までにないものを使っているし。…と思ったら「これ、やっぱり初期っぽいっすよね」って言われて。

──面白い。でも結果的に、日野社長にとっては思い通りの新旧楽曲が得られたということになりますね。

Tプロデューサー：音楽の作家とゲームの作家では、考えていることが違うんだなって思いました。

イン・チキータ：で、「ガンガンガガン！」が、映画「イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025」の主題歌に起用されました。ゲームの昔のストーリーにも使われるという。

──それにしてもいろんなリクエストを受けながら、結果的に8曲もテーマ曲を作ったというのがすごいですね。

Tプロデューサー：8曲も作っちゃったから、気持ち的にも音楽的にも次のステップに行きたいんですよね。

──T-Pistonzの成長、変化も楽しみになりますね。また福岡の香りを追加するとか。

Tプロデューサー：それはないかな（笑）。レベルファイブもすっかり東京ですから。

イン・チキータ：それにしても『観せます！ヒストリーヨ！』の発売によって、ゲーム発売の前にテーマ曲が8曲も聴けるわけですから、お得といえばお得ですよね。

──ゲームの発売を心待ちにしている人たちにとっては、DVDを観てCDを聴いて、それでゲームを楽しみに待ってていただくっていうのがいいかもしれませんね。

Tプロデューサー：考え方を変えれば、実際にゲームが出る時まで、ゲームの曲をしっかり聴き込めるという発言もSNSにあったりしてね、そういうポジティブな考え方がいいな。

──確かに。そうやって聴いたらゲームもより楽しめますね。

トン・ニーノ：CDを聴いてゲームの発売を楽しみに待っていてもらいたいですよね。

──「待っとリーヨ」ってことですね。

Tプロデューサー：何がなんでもお客さんを楽しませる日野晃博マインドが、どんなことがあってもお客さんを楽しませるんだっていうところにこだわるので、我々も常にそこを期待されるんです。だから、同じことをやっちゃダメなんですよね。それでいてシーンは一緒じゃなきゃいけない。難しいですよね。

トン・ニーノ：ゲームが常に進化して変化して面白いものが生み出るから、やっぱサウンドとかユニットもどんどん変化して進化し続けていかないといけない、そうやっていますよ。

──ということは、T-Pistonzも今後なにか変わっていく可能性も。

Tプロデューサー：思いにありますよ。トン・ニーノの声は全然変わんないですけどね。

トン・ニーノ

──そこだけはブレない。でも進化・変化は続くと。

Tプロデューサー：そうですね。また手を変え品を変え（笑）。

トン・ニーノ：やっぱりT-Pistonzは、世界中のどんな人をも元気にできるユニットでありたいんです。今回の曲のタイトルにもあるんですけど「笑顔がゴール」ですよね。人生で辛いこととか、こうやって延期になったりとか、ピンチなことがいろいろ起こったりしますけど、T-Pistonzの曲を聴いて、最終的には笑える場所に歌で連れて行ってあげられたら、1番最高なユニットになれますよね。そういう役目を自分たちで勝手に思い描きながら、これからもみんなを元気に笑顔にできるように、歌って踊っていきたいなと思います。

イン・チキータ：結構な年数を重ねてやってきたんで、その時その時で一生懸命だったんだなと思いますけど、僕らの音楽を後に聴き直した時に、すごく心を動かされる曲でありたいと思いますよね。未来のことってわかんないんだけど、子どもの時に初めてT-PistonzのCDを買ったという人がライブに来てくれたりすることを知ると、やっぱり未来に伝わるんだなって実感してます。まだまだこれからも一生懸命やっていけば、絶対にまた未来に繋がるものになると信じてますよ。

Tプロデューサー：「イナズマイレブン」というタイトルを通じて、常に我々がやっていることは元気玉なんですよ。日本の曲って、どっちかっていうと泣かせる方が得意なんですよね。俺らが子どもの時に聴いていた洋楽って、泣かすことより楽しませる・騒がせる方が多かった。そっちに行きたいよね。だから、元気玉をやっていられるうちはずっとやっていたい。そんなグループってないでしょ？そこが唯一無二の存在なんじゃないの？

──それがT-Pistonzの存在意義ですね。

Tプロデューサー：そこは変わらない。「受験勉強してて辛い時に、T-Pistonzを聴くと元気になりました」とかさ、多分それが1番正解なんだろうね。

──サブスクの時代になったことで、古い楽曲が再評価されたりリバイバルヒットしたりしますから、そういう意味でも楽しみですね。

トン・ニーノ：次の20年語を目指してね。

──さらなるT-Pistonzの活躍を期待しています。ありがとうございました。

取材◎DJ DRAGON

文・編集◎烏丸哲也（BARKS）

＜T-Pistonz リリースイベント＞

※ミニライブは観覧無料 2025年8月21日（木） イオンモール大高

出演：トン・ニーノ 18:00スタート

特典：2Shot撮影＋サイン会（私物 or 商品） 2025年8月26日（火） イオンレイクタウンmori

出演：T-Pistonz 18:00スタート

特典：握手＋サイン会（私物 or 商品） 2025年8月27日（水） イオンモール幕張新都心

出演：トン・ニーノ 18:00スタート

特典：2Shot撮影＋サイン会（私物 or 商品） 2025年8月28日（木） タワーレコード新宿店 9F店内イベントスペース

出演：トン・ニーノ、コータ 19:30スタート

特典：3Shot撮影＋サイン会（私物 or 商品） 2025年8月29日（金） タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース

出演：トン・ニーノ 18:30スタート

特典：握手＋サイン会（私物 or 商品） 2025年9月4日（木） タワーレコード川崎店 店内イベントスペース

出演：トン・ニーノ、コータ 18:30スタート

特典：3Shot撮影＋サイン会（私物 or 商品）

＜T-Pistonz「俺達のヴィクトリーロード」＞

【東京公演】

2025年9月20日（土）

＠豊洲PIT

開場 14:15／開演 15:00 【大阪公演】

2025年10月13日（月）

＠LIVE HOUSE バナナホール

開場 14:15／開演 15:00

T-Pistonz Blu-ray＋CD 17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』

2025年8月20日（水）発売

8,800円（税込）

Blu-ray（ライブ映像）

●2024年12月28日＠1000CLUB『イナソン・ベスト！2024総決算』

●2025年4月5日＠有楽町アイマショウ『17 Song（イナソン）物語』

「立ち上がリーヨ」「マジで感謝！」「つながリーヨ」「勝って泣こうゼッ！」「GOODキター！」ほか

CD（新作ゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』テーマソング）

1.世界に刻め!イナズママーク

2.勇者の魂

3.笑顔がゴール!

4.ガンガンガガン!

5.炸裂俺らの青い春

6.ビビルなっ!

7.ザ・ヴィクトリーヨ！

8.大・団・円（T-Pistonz with 健太）

ボーナストラック：「リーヨ〜青春のイナズマイレブン〜’24」「立ち上がリーヨ’24」

