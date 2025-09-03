高井幸大もPVに登場で「あー懐かしい」…トッテナムが新3rdユニフォームを発表
日本代表DF高井幸大が所属するトッテナムが25-26シーズンの3rdユニフォームを発表した。
クラブの発表によると、鮮やかな黄色と青が融合した新3rdユニフォームは「1981-82シーズンのFA杯優勝ユニフォームをはじめ、クラブの歴史に残る名高いアウェーユニフォームに敬意」が示されているようだ。また、「90年代のノスタルジックな時代を彷彿とさせ、伝統的なクラブのエンブレムとレトロな袖口と襟のデザインが、このキットの完成度を高めている」と説明した。
高井はDFデスティニー・ウドジェ、FWブレナン・ジョンソン、MFパペ・マタル・サール、MFジェームズ・マディソン、そしてクラブのレジェンドでもあるアーロン・レノンらとともにモデルを務めており、PVにも登場。
このPVが公開されると、ファンは「おしゃれ」「これは絶対に欲しい」「美しい」「レノン最高!!」「待った甲斐があった」などとコメント。また、「あー懐かしい」とのセリフとともに登場した高井に対し、日本のファンは「高井の演技を見れるのはここだけ」「高井が良い」「棒読みすぎw」「川崎Fサポは是非見てほしい」などと反応している。
A timeless classic.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 2, 2025
