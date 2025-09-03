◇ナ・リーグ カブス―ブレーブス（2025年9月2日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）が本拠でのブレーブス戦に先発。6回5安打3失点と6試合連続のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録し、9勝目の権利を得て、リリーフ陣に後を託した。

安定感抜群の立ち上がりだった。初回、先頭のアクーニャをスプリットで空振り三振。次打者に四球を与えたが、重量打線を力でねじ伏せる。通算154本塁打の3番・アルビーズを91.4マイル（約147.1キロ）直球で中飛、通算295本塁打の4番・オズナを92マイル（約148.0キロ）直球で空振り三振に仕留めてスコアボードに「0」を入れた。

2回も先頭のハリスを二ゴロに打ち取ると、レイズから移籍し、この日がブレーブスでの初出場となった金河成（キム・ハソン）を直球で投ゴロ。ホワイトも遊飛で、わずか6球でこの回を終えた。

3回に打線がタッカーの3ランなどで4点を先行。ペースは加速していくはずだったが、直後の4回、先頭のオルソンに右翼線三塁打を許し、自らの暴投で失点。さらにオルビーズにも左越えソロを浴び、計2点を失った。5回にもホワイトに被弾。マウンド上では終始、厳しい表情で、被弾後には首をかしげるシーンもあった。

8月は5試合に登板し、月間防御率2.65をマーク。5試合全てでQSを記録し、うち2試合は7回以上、自責点2以下のハイクオリティースタート（HQS）だった。しかし成績は0勝2敗。7月30日（同31日）のブルワーズ戦での8勝目を挙げて以来、勝ち運に恵まれない日々が続いていた。