日本の南にある熱帯低気圧は、今後、台風になり、4日にかけ県内に接近する見込みです。台風の進路によっては、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意してください。しています。

鹿児島地方気象台によりますと、日本の南にある熱帯低気圧は、発達しながら北北西に進んでいます。

3日夜までに台風に変わり、県内に接近する見込みです。このため県内では、3日夕方から4日夕方にかけて、局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合には、大雨警報が発表される可能性があります。3日予想される1時間雨量は多い所で、薩摩地方で20ミリ、大隅、種子島・屋久島、奄美地方でいずれも30ミリです。

4日正午までに予想される24時間雨量は、薩摩地方と奄美地方で100ミリ、大隅地方と種子島・屋久島地方で120ミリです。

また4日は強い風が吹く所があり、予想される最大風速は、薩摩、大隅地方で10メートル、種子島・屋久島地方で18メートル、奄美地方で18メートルです。

沿岸の海域では、4日、うねりを伴った高波にも注意が必要です。予想される波の高さは、薩摩、大隅、種子島・屋久島、奄美地方でいずれも3メートルです。

気象台は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風、うねりを伴った高波に注意を呼びかけています。しています。

・