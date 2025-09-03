¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç·ãÊÑ¡ª¼ã¸«¤¨ÌÜ¸µ¥á¥¤¥¯¥Æ¥¯
¥¯¥Þ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¿§¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤¬¤¤¤¤¤Î¡©
¥¯¥Þ¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãã¥¯¥Þ¡¢ÀÄ¥¯¥Þ¡¢¹õ¥¯¥Þ¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Î¿§¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÀÄ¥¯¥Þ¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤¬¡¢ÀÄ¥¯¥Þ¤ä¹õ¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÄ¥¯¥Þ¤ä¹õ¥¯¥Þ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï·ì¿§´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢Â¾¤ÎÉôÊ¬¤È¤Î¿§¤Îº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥¤¥¨¥í¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢È©¤Î¥È¡¼¥ó¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿§°Ê³°¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Î·Á¾õ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤â¥ê¥¥Ã¥É¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ¸µ¤Ï¤è¤¯Æ°¤«¤¹ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ìÅù¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¸µ¤Ï´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÁ°¡©¸å¡©
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸å¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç·ì¿§´¶¤¬½Ð¤ÆÉâ¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤È¤¤¤¦½ç½ø¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢»Ø¤Ç¤â¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤â¥Ö¥é¥·¤Ç¤âÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë¥¯¥Þ¤ò¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¥Ö¥é¥·¤ä¥Á¥Ã¥×¤Ï¤ªÄ¾¤·ÍÑ¤Ë¤·¡¢ÊÁ¤¬Ä¹¤¤¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬2ËÜ½ê»ý¤¹¤ë¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢SHISEIDO ¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡ÖTSUTSU FUDE ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ö¥é¥·¡×¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê3,190±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÀèÃ¼¤¬´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Åû¾õ¤Î¥Ö¥é¥·¡£¸üÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òÅÉ¤Ã¤¿¶ÌÜ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÁ¤¬°®¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¡ý¡£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ö¥é¥·¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¹õ¥¯¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡õbe ¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¡¼ ¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¡ÊËÜÂÎ¡¦ÀÇ¹þ²Á³Ê3,850±ß¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤Î¤¤¤¤¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤ä¥Ä¥ä´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤â¡ý¡£
¥¯¥Þ¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥¤¥¯½Ñ
¡¡¡²½¾Ñ²¼ÃÏ¤òÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òÅ¬ÎÌ¥Ö¥é¥·¤Ë¼è¤ê¡¢¼ê¤Î¹Ã¤ÇÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤«¤éÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¢¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Î¿§¤ä¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òÁª¤Ó¡¢¥Ö¥é¥·¤ÇÃúÇ«¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£